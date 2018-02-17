تصدير الشحنة الأولي من البضائع الأفغانية من ميناء تشابهار الايراني إعتباراً من إبريل

وأضاف يحيي أخلاقي علي هامش الإجتماع التاسع الاقليمي للترانزيت والنقل للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي «إيكو»المنعقد في اسلام آباد، بأنّ أفغانستان تنوي تصدير سلعها الي باقي الدول خاصة إلي الهند والدول العربية عبر ميناء تشابهار (جنوب شرق ايران) لما يتمتع به هذا الميناء من فرص اقتصادية وظروف مؤاتية، معرباً عن أمله بأن تزداد سعة التفريغ والشحن في مرفأي الشهيد بهشتي و الشهيد كلانتري الواقعان في نفس الميناء وتنمية البني التحتية فيه بهدف دعم التجارة الثنائية والاقليمية خاصة ما يمت بالصلة للتجار الافاغنة.

إنتهي** ع ج**2344

