عمار الحكيم لولايتي: العراقَ مُقبل علي انتخابات مصيرية

طهران/ 17 شباط/ فبراير/ ارنا - بحث رئيس التحالف الوطني العراقي، السيد عمار الحكيم، مع مستشارِ قائد الثورة الإسلامية في ايران للشؤونِ الدولية علي أكبر ولايتي تطوراتُ الأوضاع السياسية والعلاقاتُ بين البلدين وسبلُ تعزيزها والتحدياتُ التي تواجهُ المنطقة.

وذكر بيان لرئاسة التحالف تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان السيد عمار الحكيم، أكد خلال اللقاء 'علي أنَّ العراقَ مقبلٌ علي استحقاقٍ انتخابيّ مصيريّ، وقد عبَّرنا عن تفاؤلِنا بمستقبلٍ أفضل ولاسيما أنَّ الجميعَ اليوم يرفعُ الشعاراتِ الوطنيةَ وقد غادرَ التخندقاتِ الطائفية'.
كما أكد 'أيضاً حرصَ العراق علي إقامةِ أفضل العلاقات مع جيرانهِ ولا سيما الجارةُ إيران التي كانتْ لها وقفةً حقيقيةً مع العراقِ في حربهِ ضدَّ الإرهاب'.
وجدد السيد عمار الحكيم 'الدعوةَ إلي الحوارِ الإقليمي وإنهاءِ حالة التوتر التي تعيشها منطقةُ الشرق الأوسط'.
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عمار الحكيم لولايتي: العراقَ مُقبل علي انتخابات مصيرية

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