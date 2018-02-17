بغداد تشهد هطول امطار غزيرة كسرت موسم الجفاف الذي كان يهدد العراق

بغداد / 17 شباط / فبراير / ارنا - تشهد بغداد واغلب مناطق العراق هطول امطار غزيرة منذ ليلة الخميس ومازالت هذه الامطار مستمرة، فيما اعلنت امانة العاصمة بغداد ان نسبة الامطار التي هطلت خلال 24 ساعة الماضية كسرت موسم الجفاف الذي كان يهدد العراق .

واكدت امانة العاصمة بغداد، مساء الجمعة، ان نسبة المياه التي هطلت منذ مساء الخميس علي بغداد وباقي المحافظات العراقية قد انقذت العراق من موسم جفاف كان يهدده .
وأعلنت السلطات البلدية في بغداد الجمعة حالة (الاستنفار) بعد هطول أمطار غزيرة أغرقت العديد من الشوارع، في العاصمة وعددا من المحافظات العراقية .
وقالت أمانة العاصمة بغداد في بيان لها إن فرقها البلدية (استنفرت) جميع آلياتها لتصريف مياه الأمطار التي تهطل بغزارة منذ ليلة الخميس .
وطالبت السكان بالابتعاد عن أبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وأسلاك المولدات الأهلية لتجنب وقوع الحوادث .
ونشرت شبكات التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الاعلام العراقية مقاطع فيديو وصور ولقطات من شوارع العاصمة بغداد، ظهرت فيها سيارات في شوارع ارتفعت فيها نسبة المياه .
وشهدت عموم مناطق العراق، سيما الوسطي منها، امطارا غزيرة بدأت منذ ليلة الخميس ومازالت مستمرة، وذلك للمرة الاولي خلال فصل الشتاء الحالي، لتنهي القلق الذي كان يساور المسؤولين والسكان علي حد سواء خشية الاقبال علي موسم جفاف جراء شحة الامطار في العراق هذا العام .
انتهي ع ص ** 2342



برچسب ها

سياسي

العراق

هطول الامطار

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

بغداد تشهد هطول امطار غزيرة كسرت موسم الجفاف الذي كان يهدد العراق

معظم المشاهدات

اقليم كردستان يترقب اعادة فتح مطاري اربيل والسليمانية

بعد موافقته علي شروط بغداد

اقليم كردستان يترقب اعادة فتح مطاري اربيل والسليمانية

كمالوندي: ايران ملتزمة بالاتفاق النووي مادامت الاطراف الاخري ملتزمة

كمالوندي: ايران ملتزمة بالاتفاق النووي مادامت الاطراف الاخري ملتزمة

حديث روحاني حول الاستفتاء تاكيد علي الامكانيات الوفيرة لدستور البلاد

مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية:

حديث روحاني حول الاستفتاء تاكيد علي الامكانيات الوفيرة لدستور البلاد

رئيس جمعية علماء جنوب الهند: ايران الوحيدة المنادية بالوحدة بين المسلمين

رئيس جمعية علماء جنوب الهند: ايران الوحيدة المنادية بالوحدة بين المسلمين

الرئیس روحانی: إیران أكثر الدول تأثیراً فی المنطقة

خلال لقائه حشدا من الایرانیین المقیمین فی الهند

الرئیس روحانی: إیران أكثر الدول تأثیراً فی المنطقة

أحدث الأخبار

اميركا لا تسعي للحرب العسكرية ضد ايران بل للحصار الاقتصادي والعلمي والسياسي

قائد في الحرس الثوري:

اميركا لا تسعي للحرب العسكرية ضد ايران بل للحصار الاقتصادي والعلمي والسياسي

وﺻول أول دﻓﻌﺔ ﻣن دﺑﺎﺑﺎت T-90C اﻟﺮوﺳﻳﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﺮاق

وﺻول أول دﻓﻌﺔ ﻣن دﺑﺎﺑﺎت T-90C اﻟﺮوﺳﻳﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﺮاق

بغداد تشهد هطول امطار غزيرة كسرت موسم الجفاف الذي كان يهدد العراق

بغداد تشهد هطول امطار غزيرة كسرت موسم الجفاف الذي كان يهدد العراق

برلماني ايراني: زيارة الرئيس روحاني للهند ايجابية جدا

برلماني ايراني: زيارة الرئيس روحاني للهند ايجابية جدا

هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب ضواحي سومار غرب كرمانشاه

هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب ضواحي سومار غرب كرمانشاه

موضوعات مرتبط