بغداد تشهد هطول امطار غزيرة كسرت موسم الجفاف الذي كان يهدد العراق

واكدت امانة العاصمة بغداد، مساء الجمعة، ان نسبة المياه التي هطلت منذ مساء الخميس علي بغداد وباقي المحافظات العراقية قد انقذت العراق من موسم جفاف كان يهدده .

وأعلنت السلطات البلدية في بغداد الجمعة حالة (الاستنفار) بعد هطول أمطار غزيرة أغرقت العديد من الشوارع، في العاصمة وعددا من المحافظات العراقية .

وقالت أمانة العاصمة بغداد في بيان لها إن فرقها البلدية (استنفرت) جميع آلياتها لتصريف مياه الأمطار التي تهطل بغزارة منذ ليلة الخميس .

وطالبت السكان بالابتعاد عن أبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وأسلاك المولدات الأهلية لتجنب وقوع الحوادث .

ونشرت شبكات التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الاعلام العراقية مقاطع فيديو وصور ولقطات من شوارع العاصمة بغداد، ظهرت فيها سيارات في شوارع ارتفعت فيها نسبة المياه .

وشهدت عموم مناطق العراق، سيما الوسطي منها، امطارا غزيرة بدأت منذ ليلة الخميس ومازالت مستمرة، وذلك للمرة الاولي خلال فصل الشتاء الحالي، لتنهي القلق الذي كان يساور المسؤولين والسكان علي حد سواء خشية الاقبال علي موسم جفاف جراء شحة الامطار في العراق هذا العام .

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