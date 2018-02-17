برلماني ايراني: زيارة الرئيس روحاني للهند ايجابية جدا

طهران/17 شباط/فبراير /إرنا – وصف عضو مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الهندية محمد جواد ابطحي زيارة الرئيس الايراني للهند بانها ايجابية جدا وتاتي في سياق تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين.

وقال أبطحي في تصريح ادلي به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء 'ارنا' الجمعة، انه نظراً للرؤية الايجابية للهنود حيال ايران والتواجد الكبير للمسلمين هناك فأنّ زيارة الرئيس الايراني للهند ايجابية للغاية وتعود بالفائدة للطرفين.
واضاف، ان تنمية العلاقات مع الهند بامكانها ان تؤدي الي رفع مستوي العلاقات مع الدول الجارة للهند ايضا والي التعاون في اطار المحيط الهندي.
وأشاد أبطحي بالعلاقات الثقافية والاقتصادية الطيبة بين البلدين منذ القدم، مشيراً الي تمتع ايران بعلاقات طيبة فيما يخص السياسة الخارجية مع كل من باكستان والهند.
وأشار عضو مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الهندية الي رغبة الهنود الكبيرة بشراء السلع الايرانية وإهتمامهم باللغة الفارسية، واضاف، ان هذا البلد الاسيوي المهم اثبت بانه يتخذ نهجا مستقلا في سياساته وكان علي الدوام رائدا في مكافحة الارهاب.
وكان الرئيس روحاني قد بدا من حيدر اباد زيارته للهند اول امس الخميس تلبية لدعوة رسمية من الحكومة الهندية وتستمر ثلاثة أيّام من المتوقع خلالها ابرام 15 اتفاقا ومذكرة تفاهم للتعاون التجاري والاقتصادي، كما سيتم إصدار بيان سياسي مشترك في ختام الزيارة.
تجدر الاشارة إلي أنّ الرئيس الايراني شارك يوم امس في مراسم صلاة الجمعة في مسجد 'مكة' بمدينة حيدر آباد وألقي كلمة فيها، كما التقي حشدا من ابناء الجالية الايرانية في الهند.
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برلماني ايراني: زيارة الرئيس روحاني للهند ايجابية جدا

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