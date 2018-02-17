هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب ضواحي سومار غرب كرمانشاه

قصرشيرين / 17 شباط / فبراير /ارنا-
ضربت هزة ارضية بقوة 4.1 درجة علي مقياس ريختر ضواحي ناحية سومار الحدودية التابعة لمدينة قصرشيرين بمحافظة كرمانشاه غرب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة وقعت في الساعة التاسعة و 51 دقيقة و 58 ثانية من من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (السادسة و 21 دقيقة و 58 ثانية مساء بتوقيت غرينتش).
واضاف، ان الهزة وقعت في عمق 10 كم من سطح الارض وعلي بعد 28 كم من ناحية سومار عند التقاء خطي العرض الشمالي 33.62 والطول الشرقي 45.62 درجة .
وفي تصريح ادلي به لمراسل 'ارنا' قال مساعد قائممقام قصرشيرين للشؤون السياسية والاجتماعية نعمت الله نازبروردة، انه لم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع خسائر جراء هذه الهزة الارضية.
واضاف، ان فرق التقييم والاغاثة والانقاذ جاهزة في المنطقة لتقديم اي مساعدة لازمة.
يذكر ان زلزالا مدمرا بقوة 7.3 ريختر ضرب غرب محافظة كرمانشاه الواقعة غرب ايران يوم 12 تشرين الثاني 2017 وادي الي مصرع اكثر من 600 شخص واصابة اكثر من 12 الفا اخرين كما دمر نحو 90 الف وحدة سكنية بصورة كلية او جزئية في 10 مدن و 1930 قرية بالمحافظة.
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هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب ضواحي سومار غرب كرمانشاه

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