ولايتي: اميركا هي اكبر معضلة لمنطقة الشرق الاوسط

طهران / 17 شباط / فبراير /ارنا-
صرح مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي، زيارة وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون للمنطقة تاتي علي خلفية الهزائم الميدانية والعسكرية الاميركية في الدول الاسلامية، معتبرا اميركا بانها تشكل اكبر معضلة لمنطقة الشرق الاوسط.

جاء ذلك لدي لقاء ولايتي الجمعة في بغداد وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري حيث اكد الجانبان علي القواسم الثقافية والدينية والسياسية للبلدين فيما يتعلق بتطوير العلاقات الثنائية كما بحثا اخر التطورات الاقليمية.
واشار ولايتي خلال اللقاء الي ان اميركا تشكل اكبر معضلة لمنطقة الشرق الاسط وقال ان الزيارة الاخيرة لوزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون تاتي علي خلفية الهزائم الميدانية والعسكرية الاميركية وفشل مخططاتها للدول الاسلامية .
واكد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترصد بدقة التحركات السياسية العسكرية والامنية الاميركية في المنطقة وقال ان التعاطي المستمر بين ايران والعراق وسوريا لن يسمح للاميركيين بالتغلغل في المناطق التي يقطنها الاكراد .
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ولايتي: اميركا هي اكبر معضلة لمنطقة الشرق الاوسط

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