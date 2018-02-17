العبادي: داعش صناعة خارجية نمت في سوريا وجاءت للعراق

وافادت 'السومرية نيوز' ان العبادي في كلمة له قبل مغادرته مدينة ميونخ الالمانية ان 'الاعمار والاستثمار يقتضيان ان يكون هناك امن في العراق، وهذا الامن مترابط مع امن المنطقة والعالم'، مبينا انه 'لا توجد حدود جغرافية للمنظمات الارهابية التي يأتي اليها المتطوعون من كل دول العالم وتأتيها الاموال من عدة دول.

واضاف العبادي 'نحتاج الي تعاون عالمي ووقوف مع العراق لكي نقطع دابر الارهاب من الاساس ونحاربه'، مشيرا الي 'اننا نزكز اليوم علي اعمار والاستثمار في العراق وخلق الالاف من فرص العمل للمواطنين وتحسين المستوي المعاشي لهم وتحسين الخدمات'.

واكد ان 'كل ذلك يتطلب ان يكون امن في العراق وامن متواصل مع المنطقة ونوقف اي تداعيات امنية سواء في المنطقة والعالم'، لافتا الي ان 'داعش صناعة خارجية نمت في سوريا وعبرت الحدود وجاءت للعراق ودمرت وقتلت وهجرت'.

انتهي ** 2342

