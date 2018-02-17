لا خسائر جراء الهزة الارضية التي ضربت جنوب غرب ايران بقوة 4.1 ريختر

وقال بنبة دان في تصريح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' اليوم الجمعة انه وفقا للتقارير الواصلة لم تسفر هذه الهزة الارضية التي ضربت بلدة غوريه والقري التابعة لها عن وقوع اي خسائر لحسن الحظ.

واوضح بان فرق الاغاثة والاسعاف والهلال الاحمر والاطفاء هي علي اهبة الاستعداد لمواجهة اي طارئ.

ووقعت الهزة الارضية قرب بلدة غوريه التابعة لمينة شوشتر عند الساعة الخامسة و 54 دقيقه عصر يوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الثانية و 24 دقيقة بعد الظهر بتوقيت غرينتش).

وكان مركز الهزة الارضية في عمق 10 كم عن سطح الارض وعلي مسافة 17 كيلومترا من مدينة شوشتر بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

انتهي ** 2342

