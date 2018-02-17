لدي وصوله مطار نيودلهي

روحاني: تطوير العلاقات الايرانية الهندية يخدم مصالح الشعبين وامن واستقرار المنطقة

نيودلهي / 16 شباط / فبراير /ارنا-
اكد الرئيس الايراني حسن روحاني ان تطوير وتعزيز العلاقات بين ايران والهند كبلدين مهمين في اسيا لا يخدم فقط مصالح شعبي البلدين بل يخدم ايضا امن واستقرار المنطقة.

وقال الرئيس روحاني في تصريح للصحفيين لدي وصوله الي مطار نيودلهي مساء اليوم الجمعة، لقد اجريت لقاءات جيدة مع المسلمين في مدينة حيدراباد وكذلك مع العلماء والمثقفين والرعايا الايرانيين المقيمين في الهند.
واضاف ان هذه الزيارة الرسمية تتضمن في الواقع جانبين، احدهما ثقافي والاخر سياسي واقتصادي وقد تم انجاز الجانب الثقافي في حيدراباد .
واشار روحاني الي ان حيدراباد تتمتع بمعالم حضارية كثيرة تكشف عن ملامح الحضارة الايرانية الهندية الممتزجة مع بعضهما بعضا .
وصرح انه سيجري مباحثات مهمة في نيودلهي مع نظيره الهندي ورئيس الوزراء تتناول مختلف مجالات الزارعة والتقنيات الحدثية والشؤون المصرفية والشحن والنقل وسيتم اتخاذ خطوات مهمة علي صعيد تطوير العلاقات الثنائية .
وافاد بانه سيتبادل وجهات النظر مع كبار المسؤولين في الهند حول القضايا الدولية والاقليمية .
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روحاني: تطوير العلاقات الايرانية الهندية يخدم مصالح الشعبين وامن واستقرار المنطقة

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