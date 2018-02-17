الرئيس روحاني يصل الي نيودلهي قادما من حيدرآباد

نيودلهي / 16 شباط / فبراير /ارنا-
وصل الرئيس الايراني حسن روحاني مساء اليوم الجمعة الي العاصمة الهندية نيودلهي قادما من مدينة حيدرآباد في الهند.

يذكر ان الرئيس روحاني كان قد وصل الي مدينة حيدر آباد يوم امس الخميس في زيارة الي الهند تستغرق 3 ايام تلبية لدعوة من رئيس وزراء الهند نارندرا مودي، ويرافقه في هذه الزيارة عدد من اعضاء الحكومة من ضمنهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومجموعة من الناشطين الاقتصاديين من القطاع الخاص.
ومن المقرر ان يجري الرئيس الايراني في نيودلهي محادثات مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ويشارك كذلك في الاجتماع الاقتصادي المشترك بين البلدين.
وخلال زيارته لمدينة حيدرآباد شارك الرئيس روحاني في مراسم صلاة الجمعة في 'مكة مسجد' وتفقد الاثار التاريخية التي تعود للعهد الاسلامي في هذه المدينة والتقي حشدا من ابناء الجالية الايرانية في الهند.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

روحاني

نيودلهي

حيدرآباد

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الرئيس روحاني يصل الي نيودلهي قادما من حيدرآباد

معظم المشاهدات

اقليم كردستان يترقب اعادة فتح مطاري اربيل والسليمانية

بعد موافقته علي شروط بغداد

اقليم كردستان يترقب اعادة فتح مطاري اربيل والسليمانية

كمالوندي: ايران ملتزمة بالاتفاق النووي مادامت الاطراف الاخري ملتزمة

كمالوندي: ايران ملتزمة بالاتفاق النووي مادامت الاطراف الاخري ملتزمة

حديث روحاني حول الاستفتاء تاكيد علي الامكانيات الوفيرة لدستور البلاد

مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية:

حديث روحاني حول الاستفتاء تاكيد علي الامكانيات الوفيرة لدستور البلاد

رئيس جمعية علماء جنوب الهند: ايران الوحيدة المنادية بالوحدة بين المسلمين

رئيس جمعية علماء جنوب الهند: ايران الوحيدة المنادية بالوحدة بين المسلمين

الرئیس روحانی: إیران أكثر الدول تأثیراً فی المنطقة

خلال لقائه حشدا من الایرانیین المقیمین فی الهند

الرئیس روحانی: إیران أكثر الدول تأثیراً فی المنطقة

أحدث الأخبار

اميركا لا تسعي للحرب العسكرية ضد ايران بل للحصار الاقتصادي والعلمي والسياسي

قائد في الحرس الثوري:

اميركا لا تسعي للحرب العسكرية ضد ايران بل للحصار الاقتصادي والعلمي والسياسي

وﺻول أول دﻓﻌﺔ ﻣن دﺑﺎﺑﺎت T-90C اﻟﺮوﺳﻳﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﺮاق

وﺻول أول دﻓﻌﺔ ﻣن دﺑﺎﺑﺎت T-90C اﻟﺮوﺳﻳﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﺮاق

بغداد تشهد هطول امطار غزيرة كسرت موسم الجفاف الذي كان يهدد العراق

بغداد تشهد هطول امطار غزيرة كسرت موسم الجفاف الذي كان يهدد العراق

برلماني ايراني: زيارة الرئيس روحاني للهند ايجابية جدا

برلماني ايراني: زيارة الرئيس روحاني للهند ايجابية جدا

هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب ضواحي سومار غرب كرمانشاه

هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب ضواحي سومار غرب كرمانشاه

موضوعات مرتبط