الرئيس روحاني يصل الي نيودلهي قادما من حيدرآباد

يذكر ان الرئيس روحاني كان قد وصل الي مدينة حيدر آباد يوم امس الخميس في زيارة الي الهند تستغرق 3 ايام تلبية لدعوة من رئيس وزراء الهند نارندرا مودي، ويرافقه في هذه الزيارة عدد من اعضاء الحكومة من ضمنهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومجموعة من الناشطين الاقتصاديين من القطاع الخاص.

ومن المقرر ان يجري الرئيس الايراني في نيودلهي محادثات مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ويشارك كذلك في الاجتماع الاقتصادي المشترك بين البلدين.

وخلال زيارته لمدينة حيدرآباد شارك الرئيس روحاني في مراسم صلاة الجمعة في 'مكة مسجد' وتفقد الاثار التاريخية التي تعود للعهد الاسلامي في هذه المدينة والتقي حشدا من ابناء الجالية الايرانية في الهند.

انتهي ** 2342

