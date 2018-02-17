استشهاد رجل امن خلال مواجهة مع مهربي مخدرات مسلحين وسط ايران

يزد / 16 شباط / فبراير /ارنا-
استشهد احد رجال الامن في محافظة يزد وسط ايران خلال مواجهة مع عصابة اجرامية مسلحة لتهريب المخدرات في هذه المحافظة.

وافادت الدائرة العامة للامن في محافظة يزد في بيان اصدرته بهذا الصدد انه اثر ملاحقة الاشرار ومهربي المخدرات في المنطقة الصحراوية التابعة لمدينة خاتم، استشهد احد الكوادر العاملة في الدائرة العامة للامن في محافظة يزد.
وقالت الدائرة ان القوي الامنية تعمل جاهدة لاعتقال عناصر هذه العصابة الاجرامية.
يذكر ان قوي الامن الداخلي وقوي الامن تتصدي باستمرار للمهربين الذين يحاولون نقل شحنات المخدرات من شرق وجنوب شرق البلاد الي وسطها وسائر المناطق فيها، حيث يتم علي الدوام ضبط كميات ملحوظة من المخدرات.
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عصابة اجرامية تهريب مخدرات

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استشهاد رجل امن خلال مواجهة مع مهربي مخدرات مسلحين وسط ايران

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