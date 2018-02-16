خلال لقائه حشدا من الایرانیین المقیمین فی الهند

الرئیس روحانی: إیران أكثر الدول تأثیراً فی المنطقة

نیودلهی/16 شباط/فبرایر / إرنا – استعرض الرئیس الایرانی حسن روحانی النجاحات الاقتصادیة والسیاسیة للجمهوریة الاسلامیة فی الفترة الاخیرة، مؤكدا بانه لا احد یشك الیوم بأنّ إیران هی أكثر الدول تأثیراً فی المنطقة.

جاء ذلك فی تصریح ادلي به الرئیس روحانی خلال لقائه الیوم الجمعة فی مدینة حیدر آباد حشدا من ابناء الجالیة الایرانیة والطلبة الجامعیین الایرانیین فی الهند.
وأعرب الرئیس روحانی عن سروره وإرتیاحه لتواجده بین الجالیة الایرانیة المقیمة فی الهند مشیداً بجهود الایرانیین لبلوغ التقدم والتطلع الی مستقبل أفضل مؤكداً علی ضرورة توظیف الطاقات الحالیة الایرانیة لتدعیم العلاقات الثقافیة والتجاریة بین ایران والهند وتعزیز العلاقات بینهما واصفاً الایرانیین القاطنین فی حیدر آباد بانهم سفراء لبلدهم هناك.
یذكر ان الرئیس روحانی كان قد وصل الی حیدر آباد یوم امس فی زیارة الی الهند تستغرق 3 ایام تلبیة لدعوة من رئیس وزراء الهند نارندرا مودی، ویرافقه فی هذه الزیارة عدد من اعضاء الحكومة من ضمنهم وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف ومجموعة من الناشطین الاقتصادیین من القطاع الخاص.
ومن المقرر ان یغادر الرئیس الایرانی حیدر آباد متوجها الی العاصمة نیودلهی لاجراء محادثات مع رئیس الوزراء ورئیس الجمهوریة والمشاركة فی الاجتماع الاقتصادی المشترك بین البلدین.
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سیاسی

حسن روحانی

إجتماع بالایرانیین وطلاب الجامعات

حیدر آباد

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الرئیس روحانی: إیران أكثر الدول تأثیراً فی المنطقة

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