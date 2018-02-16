مجموعة بحرية ايرانية ترسو في ميناء كولومبو بسريلانكا

طهران / 16 شباط / فبراير /ارنا-
اعلنت القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية ان المجموعة البحرية الخمسين العملانية التدريبية التابعة لهذه القوة قد رست في ميناء العاصمة السريلانكية كولومبو.

ووفقا لهذا التقرير تضم المجموعة البحرية الخمسين للقوة البحرية للجيش الايراني، المدمرتين 'نقدي' 'وبايندر' والسفينة اللوجيستية القتالية 'تنب'.
وتاتي زيارة هذه المجموعة البحرية الي سريلانكا بهدف تطوير العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسريلانكا وترسيخ ثقافة السلام والصداقة.
وتضم هذه المجموعة البحرية عددا من طلبة جامعة 'الامام الخميني (رض)' للعلوم البحرية في اطار دورة تدريبية.
ويتضمن برنامج زيارة هذه المجموعة البحرية الي كولومبو، اجراء لقاءات بين قادتها وبين كبار القادة البحريين السريلانكيين وتفقد المراكز التدريبية والعملانية العسكرية في سريلانكا وزيارة امكان ثقافية وتاريخية وتنظيم مسابقات رياضية بين الجانبين.
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مجموعة بحرية ايرانية ترسو في ميناء كولومبو بسريلانكا

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