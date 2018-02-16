روحاني يتفقد الاثار التاريخية للعهد الاسلامي في حيدر آباد بالهند

نيودلهي / 16 شباط / فبراير /ارنا-
تفقد الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم الجمعة وهو اليوم الثاني لزيارته الي الهند، الاثار التاريخية للعهد الاسلامي في فترة سلالة 'قطب شاه' في مدينة حيدر آباد مركز ولاية تلنغانا.

وزار الرئيس روحاني والوفد المرافق له القلاع والابنية المختلفة الفريدة من نوعها في هذه المجموعة التاريخية الباقية من الحضارة الاسلامية اللامعة.
وكانت سلالة 'قطب شاه' قد تاسست عام 1518 وزالت عام 1687 وكان لها خلال نحو مائتي عام من حكمها في منطقة حيدر آباد بجنوب الهند دور كبير في نشر الاسلام واللغة الفارسية في الهند.
يذكر ان الرئيس روحاني كان قد وصل الي حيدر آباد يوم امس في زيارة الي الهند تستغرق 3 ايام تلبية لدعوة من رئيس وزراء الهند نارندرا مودي، ويرافقه في هذه الزيارة عدد من اعضاء الحكومة من ضمنهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومجموعة من الناشطين الاقتصاديين من القطاع الخاص.
ومن المقرر ان يغادر الرئيس الايراني حيدر آباد متوجها الي العاصمة نيودلهي لاجراء محادثات مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والمشاركة في الاجتماع الاقتصادي المشترك بين البلدين.
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روحاني يتفقد الاثار التاريخية للعهد الاسلامي في حيدر آباد بالهند

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