تشييع جثامين 3 من شهداء ناقلة النفط الايرانية سانتشي

طهران / 16 شباط /فبراير /ارنا-
اجريت اليوم الجمعة مراسم تشييع جثامين 3 من شهداء ناقلة النفط الايرانية 'سانتشي' بعد اقامة صلاة الجمعة في مصلي 'الامام الخميني (رض)' بطهران وبحضور العديد من المسؤولين المدنيين والعسكريين والمصلين المشاركين في صلاة الجمعة.

والشهداء الثلاثة الذين تم تشييع جثامينهم هم 'مجيد نقيان' و'محمد كاووسي' و'ميلاد آروي'.
يشار الي ان ناقلة النفط الايرانية 'سانتشي' المسجلة في بنما قد غرقت بعد اندلاع حريق فيها جراء اصطدامها بسفينة شحن صينية في بحر الصين الجنوبي الشرقي يوم 6 كانون الثاني / يناير الجاري ما أدي الي مصرع جميع افراد طاقمها البالغ عددهم 32 شخصا (30 ايرانيا و 2 من بنغلاديش) اثر الحريق الذي نشب فيها واستمر 8 ايام قبل غرقها.
وخلال عملية اطفاء الحريق تمكنت فرق الانقاذ من انتشال جثة من البحر وجثتين من سطح الناقلة.
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تشييع جثامين 3 من شهداء ناقلة النفط الايرانية سانتشي

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