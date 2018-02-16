سيتم إعداد مسودة مشروع قانون...

الداخلية الايرانية: دراسة الطرق القانونية لتنظيم المسيرات والتجمعات شعبية

طهران/16 شباط/فبراير / إرنا – أعلن المتحدث باسم الداخلية الايرانية عن دراسة الطرق القانونية ذات صلة بالمسيرات والتجمعات الشعبية، لافتا الي إعداد مسودة مشروع قانون بهذا الشأن تأكيداً علي التطبيق الأنجع للمادة 27 من الدستورالايراني.

وأضاف سلمان ساماني بأنّه تمت مناقشة هذا الأمر خلال إجتماع مشترك لمسؤولين كبار من وزارة الداخلية والمساعد القانوني لرئيس الجمهورية للتدقيق في الأساليب والحلول القانونية التي تسمح بالإحتشاد وإطلاق مسيرات سمح بها دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية في مادته الـ27.
وصرّح ساماني بأنّ هذا الإجتماع ناقش ايضاً مجموعة إجراءات خاصة بوزارة الداخلية ترمي الي صيانة الحقوق الاساسية للشعب في الإحتشاد القانوني وإطلاق المسيرات يليها إعداد لقوانين وتشريعات الهدف منها تفعيل المادة 27 من الدستور ودراسة نوعية تطبيقها علي ارض الواقع من جانب الجهات المختصة مبيناً بذلك الدعم الحازم والجاد من قبل الوزارة للنشاطات المدنية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إلي وجود فراغ قانوني في هذا الشأن والي عدم وجود تشريعات سوي تلك التي تخص نشاط الأحزاب والمجموعات السياسية والتي إكتفت بالتطرق الي كيفية تقديم هذه الأحزاب طلباتها إقامة تجمعات دون الأخذ بعين الإعتبار الطلبات التي تتقدم بها الشخصيات الطبيعية مطالباً باقي الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمساهمة وتقديم العون لملء هذا الفراغ وتفعيله كلٌّ وفق خبراته وكفاءاته.
إنتهي** ع ج** 2342



برچسب ها

سياسي

وزارة الداخلية الايرانية

ماده 27 من الدستور الايراني

تسهيل إطلاق مسيرات وإحتشاد شعبي

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الداخلية الايرانية: دراسة الطرق القانونية لتنظيم المسيرات والتجمعات شعبية

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