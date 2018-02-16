الداخلية الايرانية: دراسة الطرق القانونية لتنظيم المسيرات والتجمعات شعبية

وأضاف سلمان ساماني بأنّه تمت مناقشة هذا الأمر خلال إجتماع مشترك لمسؤولين كبار من وزارة الداخلية والمساعد القانوني لرئيس الجمهورية للتدقيق في الأساليب والحلول القانونية التي تسمح بالإحتشاد وإطلاق مسيرات سمح بها دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية في مادته الـ27.

وصرّح ساماني بأنّ هذا الإجتماع ناقش ايضاً مجموعة إجراءات خاصة بوزارة الداخلية ترمي الي صيانة الحقوق الاساسية للشعب في الإحتشاد القانوني وإطلاق المسيرات يليها إعداد لقوانين وتشريعات الهدف منها تفعيل المادة 27 من الدستور ودراسة نوعية تطبيقها علي ارض الواقع من جانب الجهات المختصة مبيناً بذلك الدعم الحازم والجاد من قبل الوزارة للنشاطات المدنية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إلي وجود فراغ قانوني في هذا الشأن والي عدم وجود تشريعات سوي تلك التي تخص نشاط الأحزاب والمجموعات السياسية والتي إكتفت بالتطرق الي كيفية تقديم هذه الأحزاب طلباتها إقامة تجمعات دون الأخذ بعين الإعتبار الطلبات التي تتقدم بها الشخصيات الطبيعية مطالباً باقي الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمساهمة وتقديم العون لملء هذا الفراغ وتفعيله كلٌّ وفق خبراته وكفاءاته.

إنتهي** ع ج** 2342

