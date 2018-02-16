في مراسم صلاة الجمعة بمدينة حيدر آباد بالهند

روحاني يؤكد ضرورة توحد العالم الاسلامي في مواجهة الاعداء والكيان الصهيوني

نيودلهي / 16 شباط / فبراير/ارنا-
اكد الرئيس الايراني حسن روحاني ضرورة توحد وتلاحم العالم الاسلامي ضد الاعداء والكيان الصهيوني.

وفي كلمته التي القاها خلال مراسم صلاة الجمعة اليوم في مدينة حيدر آباد بالهند، نقل الرئيس روحاني تحيات الشعب الايراني الحارة الي الشعب الهندي، مؤكدا اهمية صلاة الجمعة العبادية السياسية في ترسيخ وحدة المسلمين.
واشار الي تعاليم النبي الاكرم (ص) بضرورة صون وحدة المسلمين وقال، ان دعاء جميع المسلمين يجب ان يكون في هذا الاطار.
واضاف، ان كانت هنالك مشاكل يعاني منها قسم من العالم الاسلامي فانها تعود الي عدم العمل بتعاليم ووصايا الاسلام وعدم سيادة الاسلام الحقيقي.
وافاد مراسل 'ارنا' من حيدر آباد بان الرئيس روحاني شارك في مراسم صلاة الجمعة التي جرت في 'مكة مسجد' بمدينة حيدر آباد.
وتجمع المواطنون المسلمون الهنود علي جانب الطريق المؤدي الي المسجد مرددين هتافات الترجيب بقدومه و'تحيا ايران، تحيا الهند'.
وتقام صلاة الجمعة في 'مكة مسجد' عادة بمشاركة واسعة من المسلمين الشيعة والسنة. ويعتبرهذا المسجد من الاثار التاريخية البارزة جدا للهند وبني من قبل السلطان محمد قطب شاه، الحاكم السادس لمنطقة الدكن من سلالة قطب شاهي الشيعية المتحدرة من اصول ايرانية.
وكان السلطان محمد قطب شاه من الامراء المتدينين والملتزمين جدا في هذه السلالة وبني هذا المسجد الذي يعتبر الاكبر في الهند عام 1617 في مدينة حيدر آباد، وكان قد اهتمام كثيرا بنشر المذهب الشيعي واللغة الفارسية ايضا.
يذكر ان الرئيس روحاني كان قد وصل الي حيدر آباد يوم امس في زيارة الي الهند تستغرق 3 ايام تلبية لدعوة من رئيس وزراء الهند نارندرا مودي، ويرافقه في هذه الزيارة عدد من اعضاء الحكومة من ضمنهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومجموعة من الناشطين الاقتصاديين من القطاع الخاص.
ومن المقرر ان يغادر الرئيس الايراني حيدر آباد متوجها الي العاصمة نيودلهي لاجراء محادثات مع رئيس وزراء الهند ورئيس الجمهورية والمشاركة في الاجتماع الاقتصادي المشترك بين البلدين.
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صلاة الجمعة في حيدر آباد

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روحاني يؤكد ضرورة توحد العالم الاسلامي في مواجهة الاعداء والكيان الصهيوني

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