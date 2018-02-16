الرئيس روحاني يحضر صلاة الجمعة في حيدر آباد بالهند

وافاد مراسل 'ارنا' من حيدر آباد بان الرئيس روحاني شارك في مراسم صلاة الجمعة التي جرت في 'مكة مسجد' بمدينة حيدر آباد.

وتجمع المواطنون المسلمون الهنود علي جانب الطريق المؤدي الي المسجد مرددين هتافات الترجيب بقدومه و'تحيا ايران، تحيا الهند'.

والقي الرئيس روحاني كلمة في هذه المراسم سنوافيكم بتفاصيلها لاحقا.

وتقام صلاة الجمعة في 'مكة مسجد' عادة بمشاركة واسعة من المسلمين الشيعة والسنة. ويعتبرهذا المسجد من الاثار التاريخية البارزة جدا للهند وبني من قبل السلطان محمد قطب شاه، الحاكم السادس لمنطقة الدكن من سلالة قطب شاهي الشيعية المتحدرة من اصول ايرانية.

وكان السلطان محمد قطب شاه من الامراء المتدينين والملتزمين جدا في هذه السلالة وبني هذا المسجد الذي يعتبر الاكبر في الهند عام 1617 في مدينة حيدر آباد، وكان قد اهتمام كثيرا بنشر المذهب الشيعي واللغة الفارسية ايضا.

يذكر ان الرئيس روحاني كان قد وصل الي حيدر آباد يوم امس في زيارة الي الهند تستغرق 3 ايام تلبية لدعوة من رئيس وزراء الهند نارندرا مودي، ويرافقه في هذه الزيارة عدد من اعضاء الحكومة من ضمنهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومجموعة من الناشطين الاقتصاديين من القطاع الخاص.

ومن المقرر ان يغادر الرئيس الايراني حيدر آباد متوجها الي العاصمة نيودلهي لاجراء محادثات مع رئيس وزراء الهند ورئيس الجمهورية والمشاركة في الاجتماع الاقتصادي المشترك بين البلدين.

انتهي ** 2342

