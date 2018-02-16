العميد غيب برور:

تقديم مئات آلاف الشهداء والمعاقين دليل علي مقاومة الشعب الايراني امام الاستكبار

طهران / 16 شباط / فبراير /ارنا-
صرح رئيس مؤسسة التعبئة التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد غلام حسين غيب برور بان الحفاظ علي الثورة بحاجة الي تضحيات، مؤكدا بان تقديم مئات آلاف الشهداء والجرحي يعد دليلا علي مقاومة وصمود الشعب الايراني الابي امام الاستكبار.

وفي كلة القاها الخميس خلال مراسم احياء ذكري شهداء الطائرة التي سقطت عام 1985 بعد اصابتها بصاروخ من مقاتلة عراقية وكانت تقل العديد من الشخصيات العسكرية والمدنية قرب اهواز، قال العميد غيب برور، ان شعبنا العزيز ومنذ فترة الدفاع المقدس (1980-1988)، ولغاية الان قد دفع كلفة الثورة بصموده وتضحياته.
واشار الي انتصارات جبهة المقاومة واضاف، ان الشباب في مختلف انحاء البلاد يطلبون بحماس خاص منقطع النظير ارسالهم للدفاع عن المراقد المقدسة لاهل البيت (ع) وهو ما يعد دليلا علي استمرار روح التضحية في الجيل الراهن للثورة.
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سياسي

العميد غيب برور

مقاومة الشعب الايراني

شهداء ومعاقين

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تقديم مئات آلاف الشهداء والمعاقين دليل علي مقاومة الشعب الايراني امام الاستكبار

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