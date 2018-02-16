تقديم مئات آلاف الشهداء والمعاقين دليل علي مقاومة الشعب الايراني امام الاستكبار

وفي كلة القاها الخميس خلال مراسم احياء ذكري شهداء الطائرة التي سقطت عام 1985 بعد اصابتها بصاروخ من مقاتلة عراقية وكانت تقل العديد من الشخصيات العسكرية والمدنية قرب اهواز، قال العميد غيب برور، ان شعبنا العزيز ومنذ فترة الدفاع المقدس (1980-1988)، ولغاية الان قد دفع كلفة الثورة بصموده وتضحياته.

واشار الي انتصارات جبهة المقاومة واضاف، ان الشباب في مختلف انحاء البلاد يطلبون بحماس خاص منقطع النظير ارسالهم للدفاع عن المراقد المقدسة لاهل البيت (ع) وهو ما يعد دليلا علي استمرار روح التضحية في الجيل الراهن للثورة.

انتهي ** 2342

