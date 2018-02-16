السفير الايراني في فرنسا: طهران وباريس ترغبان بتطوير العلاقات الثقافية

جاء ذلك في تصريح للسفير دلفي خلال استقباله وفدا يضم 18 من اساتذة اللغة والادب العربي من جامعات مختلف انحاء ايران الذين يزورون العاصمة الفرنسية للمشاركة في ورشة تعليمية تقيمها مؤسسة 'اينالكو'.

وقال، ان امكانية ايجاد كرسي للغة الفارسية في فرنسا كبيرة ويتوجب بذل المزيد من المساعي في هذا السياق.

واضاف، انه وبعد الاتفاق النووي، اصبحت الارضية متوفرة اكثر للتعاون في مختلف القطاعات ومنها القضايا الثقافية مع الدول الاخري.

وقال السفير دلفي، ان السفارة الايرانية عازمة علي تطوير وتسهيل التعاون العلمي بين البلدين.

وتم في هذا اللقاء البحث حول امكانية تطوير كراسي اللغة الفارسية.

انتهي ** 2342

