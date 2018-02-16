السفير الايراني في فرنسا: طهران وباريس ترغبان بتطوير العلاقات الثقافية

طهران / 16 شباط / فبراير/ ارنا-
اشار السفير الايراني في فرنسا ابوالقاسم دلفي الي العلاقات الثقافية العريقة بين طهران باريس، مؤكدا بان البلدين مازالا يرغبان بتطوير هذه العلاقات.

جاء ذلك في تصريح للسفير دلفي خلال استقباله وفدا يضم 18 من اساتذة اللغة والادب العربي من جامعات مختلف انحاء ايران الذين يزورون العاصمة الفرنسية للمشاركة في ورشة تعليمية تقيمها مؤسسة 'اينالكو'.
وقال، ان امكانية ايجاد كرسي للغة الفارسية في فرنسا كبيرة ويتوجب بذل المزيد من المساعي في هذا السياق.
واضاف، انه وبعد الاتفاق النووي، اصبحت الارضية متوفرة اكثر للتعاون في مختلف القطاعات ومنها القضايا الثقافية مع الدول الاخري.
وقال السفير دلفي، ان السفارة الايرانية عازمة علي تطوير وتسهيل التعاون العلمي بين البلدين.
وتم في هذا اللقاء البحث حول امكانية تطوير كراسي اللغة الفارسية.
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فرهنگي

السفير دلفي

ايران وفرنسا

علاقات ثقافية

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السفير الايراني في فرنسا: طهران وباريس ترغبان بتطوير العلاقات الثقافية

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