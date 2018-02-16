كمالوندي: ايران ملتزمة بالاتفاق النووي مادامت الاطراف الاخري ملتزمة

طهران / 16 شباط /فبراير/ - اكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستظل ملتزمة بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي مادامت الاطراف الاخري كلها ملتزمة بتعهداتها في هذا الاطار.

جاء ذلك في تصريح ادلي به كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية ومساعد رئيسها للشؤون الدولية والقانونية والبرلمانية، في مراسم تنظيم اول دورة للكشف عن الذرات وتحديد الجرعة (نظام تفتيش الحاويات باشعة فوتونية) والوقاية من الاشعة.
وفي هذه المراسم اعرب كمالوندي عن امله باستمرار مسيرة التفاهم المدرج في الاتفاق النووي والتنفيذ الكامل لتعهدات الاتحاد الاوروبي واللجنة الاوروبية، وفقا لما ورد في الملحق المتعلق بالاتفاق.
وصرح بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستظل ملتزمة بتعهداتها في اطار الاتفاق النووي مادامت الاطراف الاخري كلها ملتزمة بتعهداتها.

كما تحدث في هذه المراسم 'موفقي' رئيس مركز ابحاث العلوم والفنون النووية وشرح في كلمته الاهداف والمواضيع التي تدرس في هذه المدرسة وقال، ان الهدف من انعقاد هذه الدورة هو التعويض عن قلة الدروس والدورات النظرية والعملية لفروع جامعية مثل 'فيزياء الذرات' و'الهندسة والفيزياء النووية' والرقي النوعي بدروس الكشف عن الذرات والمختبرات ذات الصلة في هذه المواضيع وكذلك الارتقاء بالمعرفة لدي الافراد الذين ينشطون في مراكز ومشاريع متعلقة بمصادر الاشعة.

من جانبه اعلن مايكل هالت احد العلماء الاوروبيين الحاضرين في هذه المراسم بالنيابة عن مراكز الابحاث الاوروبية المشتركة، في جانب من حديثه، عن دعمه لتنفيذ تعهدات الاتفاق النووي، مؤكدا علي مواصلة التعاون في مجالات التكنولوجيا النووية.
واعتبر هالت الابحاث والتنمية وتبادل الخبرات في مختلف مجالات التكنولوجيا النووية، من ضمن القضايا المهمة في التعاون الدولي لهذه المراكز.
يذكر ان هذه الدورة المقامة التي انطلقت اول امس الثلاثاء ستستمر لغاية يوم الاثنين من الاسبوع القادم.
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بهروز كمالوندي

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كمالوندي: ايران ملتزمة بالاتفاق النووي مادامت الاطراف الاخري ملتزمة

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