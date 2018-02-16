دورة في المجال النووي بطهران تواصل اعمالها بحضور علماء من الاتحاد الاوروبي

طهران / 16 شباط / فبراير /ارنا-
انطلقت في طهران يوم الاربعاء من الاسبوع الماضي دورة في المجال النووي، وواصلت اعمالها بعقد ورشة مكثفة يومي الثلاثاء والاربعاء من الاسبوع الجاري.

وتتضمن هذه الدورة 'الكشف عن الذرات' و'قياس الجرعة' (نظام تفتيش الحاويات باشعة فوتونية) و'الوقاية من الاشعة'، حيث واصلت اعمالها بورشة مكثفة ليومين بحضور خبراء وعلماء نوويين ومسؤولي منظمة الطاقة الذرية الايرانية فضلا عن علماء من مراكز الابحاث النووية في الاتحاد الاوروبي.
وتعقد هذه الدورة في اطار التعاون البحثي والتنموي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والاتحاد الاوروبي وفي سياق تنفيذ الملحق 3 للاتفاق النووي والبيان المشترك الصادر عن ايران والاتحاد الاوروبي في الندوة الاخيرة التي عقدت في مدينة اصفهان وسط ايران.
وقام اثنان من مركز الابحاث الاوروبية المشتركة JRC خلال الورشة التي اقيمت يومي الثلاثاء والاربعاء من الاسبوع الجاري بشرح احدث المعلومات والخبرات العالمية في مجال الكشف عن الذرات وقياس الجرعة والوقاية النووية.
يذكر ان هذه الدورة تضمنت لغاية الان عقد 50 جلسة نظرية وعملية في مقر منظمة الطاقة الذرية الايرانية وبعض المراكز البحثية والمستشفيات، وتستمر لغاية يوم الاثنين من الاسبوع القادم.
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علمي آموزشي

دورة في المجال النووي

علماء من الاتحاد الاوروبي

كمالوندي

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دورة في المجال النووي بطهران تواصل اعمالها بحضور علماء من الاتحاد الاوروبي

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دورة في المجال النووي بطهران تواصل اعمالها بحضور علماء من الاتحاد الاوروبي

دورة في المجال النووي بطهران تواصل اعمالها بحضور علماء من الاتحاد الاوروبي

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