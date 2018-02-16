فی كلمته امام النخب وعلماء الدین والزعامات الاسلامیة فی الهند؛

روحانی : احمل رسالة الاخوة والصداقة من جانب الشعب الایرانی الي الشعب الهندی

نیودلهی / 15 شباط / فبرایر/ ارنا – قال رئیس الجمهوریة حجة الاسلام حسن روحانی انه یحمل فی زیارته الي الهند رسالة الاخوة والصداقة من جانب الشعب الایرانی الي الشعب الهندی العظیم.

جاء ذلك فی كلمة للرئیس روحانی الیوم الخمیس امام حشد من النخب والعلماء والزعامات الاسلامیة فی مدینة حیدر اباد الهندیة والتی وصلها صباح الیوم علي راس وفد سیاسی واقتصادی رفیع.
واشار روحانی فی كلمته الي المساحات المشتركة التاریخیة والثقافیة الكثیرة بین الشعبین الایرانی والهندی؛ مصرحا ان العلاقات التی تجمع بین الهند وایران تفوق مستوي العلاقات السیاسیة والاقتصادیة بین البلدین.
واكد الرئیس روحانی حرص الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة علي ترسیخ مزید من علاقات المودة والتقارب مع الهند وبما یشمل جمیع المجالات المتوفرة.
وفیما حذر من محاولات الاستعمار فی اذكاء الخلافات المذهبیة واستغلالها لبث الفرقة والوقیعة بین المسلمین، قال الرئیس الایرانی ان الدین الاسلامی المبین یؤكد علي المسلمین جمیعا بضرورة اتباع تعالیم القران الكریم والرسول الاكرم (ص) لدحر الفساد والشرّ من العالم الاسلامی.
واردف قائلا، ان الاسلام هو دین الاخوة والسلام وسعادة الانسان.
وكان رئیس الجمهوریة حجة الاسلام حسن روحانی وصل الیوم الخمیس علي راس وفد سیاسی واقتصادی رفیع المستوي الي مدینة حیدر اباد الهندیة؛ وذلك فی اطار زیارة رسمیة تستغرق 3 ایام للهند.
وتاتی زیارة رئیس الجمهوریة الي الهند تلبیة لدعوة رئیس وزراء هذا البلد 'ناریندا مودی'، ویرافقه فی هذه الزیارة وفد رفیع المستوی یضم مساعد رئیس الجمهوریة للشؤون الإقتصادیة 'محمد نهاوندیان'، و وزیر الخارجیة 'محمد جواد ظریف'، و وزیر الطرق وبناء المدن 'عباس آخوندی'، و وزیر الصناعة والمناجم والتجارة 'محمد شریعتمداری'، الی جانب رئیس مكتب رئاسة الجمهوریة 'محمود واعظی'.
كما یرافق الرئیس روحانی فی زیارته الحالیة للهند وفد اقتصادی مكون من رجال الاعمال والتجار واصحاب القطاع الخاص فی ایران.
وكان فی استقبال رئیس الجمهوریة لدي وصوله مطار حیدر اباد محافظ ولایة تلانغانا الهندیة الي جانب السفیر الایرانی فی نیودلهی 'غلامرضا انصاری'، والقنصل العام الایرانی فی حیدر اباد 'محمد حق بین'؛ اضافة الي جمع غفیر من الجالیة الایرانیة الذین احتشدوا امام مطار حیدر اباد للترحیب بالریس روحانی والوفد المرافق له.
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روحانی : احمل رسالة الاخوة والصداقة من جانب الشعب الایرانی الي الشعب الهندی

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فی كلمته امام النخب وعلماء الدین والزعامات الاسلامیة فی الهند؛

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