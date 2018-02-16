تشييع شهداء الناقلة سانتشي غدا الجمعة في طهران

طهران /15 شباط /فبراير/ ارنا - ستقام غدا الجمعة في طهران مراسم تشييع جثامين 3 من شهداء ناقلة النفط الايرانية 'سانتشي'، وهم 'مجيد نقيان' و'محمد كاووسي' و'ميلاد اروي'، الذين نقلوا امس الاربعاء الي البلاد.

وبحسب التقرير الصادر عن وزارة النفط الايرانية، ستنطلق مراسم تشييع هؤلاء الشهداء عقب صلاة الجمعة في طهران من مصلي الامام الخميني (رض) في طهران، وبمشاركة القادة العسكريين ومسؤولي وحشود المصلين ليواروا الثري في مثواهم الاخير.
وكانت ناقلة النفط الايرانية سانتشي قد تعرضت في السادس من يناير الماضي لحادث اصطدام بسفينة صينية علي بعد 200 ميلا من ميناء شنغهاي؛ ما ادي الي احتراق السفينة وبالتالي غرقها.
وادي حادث غرق الناقلة الايرانية الي استشهاد 32 بحارا الي جانب ركاب السفينة؛ حيث تم انتشال جثامين 3 من هؤلاء الشهداء وتحديد هويتهم، ومن ثم نقلهم فجر امس الاربعاء الي الجمهورية الاسلامية.
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تشييع شهداء الناقلة سانتشي غدا الجمعة في طهران

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