المتحدث باسم السلطة القضائية : سيد امامي انتحر في السجن

ولفت محسني ايجئي في تصريح للصحفيين اليوم الخميس الي اعتقال 'مجموعة' قبل ايام لاتهامها بالتجسس بمن فيهم 'سيد امامي'؛ موضحا ان هذه المجموعة كانت علي علاقة مع اجهزة (استخبارية) اجنبية بمافيها الامريكية والصهيونية وذلك تحت غطاء المؤسسات البيئية وغيرها من المؤسسات العلمية؛ وقامت بتسليم الاجانب معلومات حول المراكز الحساسة والاستراتيجية.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، ان احد المعتقلين المدعو 'كاووس سيد امامي'، وبعد ان علم بان القائمين علي ملفه لديهم معلومات وافية حول نشاطاته التجسسية، وان هذه المعلومات كانت قد سُلمت الي الاجهزة الامنية والقضائية، فقد اقدم علي الانتحار بعد التحقيق معه وخلال فترة اعادته الي مقر اعتقاله.

وفي معرض تعليقه علي المواضيع المطروحة في الفضاء الافتراضي، حذّر محسني ايجئي من ان العدو يترصد لانتهاز الفرص واثارة التوتر والفوضي في المجتمع.

انتهي ** ح ع

