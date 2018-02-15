الرئيس روحاني يصل الي الهند

نيودلهي / 15 شباط /فبراير / ارنا – وصل رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني علي راس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوي الي مدينة حيدر اباد الهندية؛ وذلك في اطار زيارة رسمية تستغرق 3 ايام للهند.

وتاتي زيارة رئيس الجمهورية للهند بدعوة رسمية من رئيس وزراء هذا البلد 'ناريندا مودي'، ويرافقه في هذه الزيارة وفد رفيع المستوي يضم مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الإقتصادية 'محمد نهاونديان'، و وزير الخارجية 'محمد جواد ظريف'، و وزير النفط 'بيجن نامدار زنغنة' و وزير الطرق وبناء المدن 'عباس آخوندي'، و وزير الصناعة والمناجم والتجارة 'محمد شريعتمداري'، الي جانب رئيس مكتب رئاسة الجمهورية 'محمود واعظي'.
كما يرافق الرئيس روحاني في زيارته الحالية للهند وفد اقتصادي مكون من رجال الاعمال والتجار واصحاب القطاع الخاص في ايران.
وكان في استقبال روحاني لدي وصوله مطار حيدر اباد محافظ ولاية تلانغانا الهندية الي جانب السفير الايراني لدي الهند 'غلامرضا انصاري'، والقنصل العام الايراني في حيدر اباد 'محمد حق بين'؛ فضلا عن جمع غير من الجالية الايرانية الذين احتشدوا امام مطار حيدر اباد للترحيب بالريس روحاني والوفد المرافق له.
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روحاني يصل الى الهند

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الرئيس روحاني يصل الي الهند

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