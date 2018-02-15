روحاني يأمر بتشكيل لجنة من 4 اعضاء لمتابعة الاحداث الأخيرة في بعض المعتقلات

طهران/15 شباط/فبراير/إرنا- كلف رئيس الجمهورية 'حجة الاسلام حسن روحاني' كلا من وزراء الداخلية والأمن والعدل ومساعدته للشؤون القانونية بالتحقيق ودراسة تفاصيل الاحداث 'غير المريحة' في بعض المعتقلات وتقديم التقرير بشان نتائج المتابعات في هذا الخصوص.

وتاسست اللجنة الرباعية هذه امس الاربعاء بعضوية وزير الداخلية 'عبد الرضا رحماني فضلي'، و وزير الأمن 'حجة الإسلام سيد محمود علوي'، و وزير العدل 'سيد عليرضا آوايي'، الي جانب مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية 'لعيا جنيدي'؛ بهدف متابعة تفاصيل الاحداث وتحديد القصور ان وجدت وبالتالي تسليم التقرير ذات الصلة الي رئيس الجمهورية.
وكان الاستاذ الجامعي والناشط في مجال البيئة 'كاووس سيد إمامي' الذي اعتقل برفقة مجموعة في يناير الماضي، اعلن عن وفاته في 8 شباط/فبراير الجاري في سجن إوين.
وصرح المدعي العام بطهران 'عباس جعفري دولت آبادي'، ان الاتهام الموجه الي هذه المجموعة هو القيام باعمال تجسسية تحت غطاء الانشطة البيئية وبهدف جمع المعلومات حول القضايا الاستراتيجية في البلاد.
إنتهي**أ م د/ ح ع**



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حسن روحاني

كاووس سيد إمامي

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روحاني يأمر بتشكيل لجنة من 4 اعضاء لمتابعة الاحداث الأخيرة في بعض المعتقلات

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