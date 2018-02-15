جهانغيري يهنئ نظيره الصيني بحلول العام الجديد في هذا البلد

وفي برقية تهنئة بعثها بالمناسبة الي نظيره الصيني، اعرب جهانغيري عن أمله في تطوير العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية بين طهران وبكين خلال العام الجديد أكثر فأكثر.

وتطلع النائب الاول لرئيس الجمهورية الي تحقيق الإتفياقات المبرمة مسبقا بين مسؤولي البلدين ايران والصين علي أرض الواقع وبما يشمل كافة المجالات لاسيما الإقتصادية منها خلال العام الجديد؛ وذلك عبر تكثيف الجهود المشتركة وتوطيد التعاون بين مسؤولي البلدين.

وفي الختام، تمني النائب الأول لرئيس الجمهورية بالصحة والمزيد من النجاح لرئيس مجلس الدولة الصيني، وبالبهجة والرفعة والمعزة للشعب الصيني.

يذكر، ان الاحتفال بعيد رأس السنة الصينية أو 'عيد الربيع'، يعد من اهم الاحتفالات في هذا البلد، والذي يبدا مع بداية أول شهر قمري وفقا للتقويم الصيني، وينتهي في اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه؛ ويسمي أول يوم منه بـ'عيد الفانوس'.

إنتهي**أ م د/ ح ع**

