رئيس اللجنة النووية النيابية :قريبا سيتم انجاز التقرير الرابع حول تنفيذ الاتفاق النووي

طهران / 15 شباط / فبراير / ارنا – قال رئيس اللجنة النووية في مجلس الشوري الاسلامي 'مجتبي ذوالنوري' ان اللجنة ستنجز تقريرها الرابع الخاص بعملية تنفيذ الاتفاق علي مدي الاشهر الـ 6 الماضية، خلال شهر مارس / اذار القادم.

وفي تصريح لمراسل 'ارنا' اليوم الخميس، اوضح ذوالنوري ان تقرير اللجنة النووية النيابية حول الاتفاق النووي سيتم انجازه وفقا للتقريرين السابع والثامن لوزارة الخارجية في هذا الخصوص.
ونوّه عضو اللجنة النووية في مجلس الشوري الاسلامي الي ان تقرير اللجنة الرابع حول تنفيذ الاتفاق النووي لم يتضمن اي برنامج لزيارة المنشئات النووية؛ مضيفا انه سيتم الاعلان عن ذلك في حال حسم القرار الخاص بزيارة المنشئات.
علما ان وزارة الخارجية سلّمت تقريرها الثامن بشأن 'تنفيذ الاتفاق النووي خلال 3 اشهر'، الي لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي، بتاريخ 17 يناير الماضي.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سياسي

اللجنة النووية النيابية

تنفيذ الاتفاق النووي

تقرير وزارة الخارجية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

رئيس اللجنة النووية النيابية :قريبا سيتم انجاز التقرير الرابع حول تنفيذ الاتفاق النووي

معظم المشاهدات

مؤتمر اعمار العراق .. والهّوة بين المطلوب والمتحقق

مؤتمر اعمار العراق .. والهّوة بين المطلوب والمتحقق

مسؤول كردي عراقي يؤكد دور ايران في ادارة الازمة بين اربيل وبغداد

مسؤول كردي عراقي يؤكد دور ايران في ادارة الازمة بين اربيل وبغداد

قاسمي: الكيان الصهيوني يري استمرار حياته في تصعيد التوتر والمواجهات

قاسمي: الكيان الصهيوني يري استمرار حياته في تصعيد التوتر والمواجهات

هناك مجموعة حاولت رصد عدد من القواعد الصاروخیة تحث غطاء الانشطة البیئیة

المدعی العام فی طهران :

هناك مجموعة حاولت رصد عدد من القواعد الصاروخیة تحث غطاء الانشطة البیئیة

سياسات واشنطن هي المصدر الاساس لعدم الاستقرار في الشرق الاوسط

ممثلية ايران بالامم المتحدة ترد علي مزاعم نيكي هايلي:

سياسات واشنطن هي المصدر الاساس لعدم الاستقرار في الشرق الاوسط

أحدث الأخبار

اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وروسيا تلتئم في موسكو قريبا

السفير الايراني لدي روسيا :

اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وروسيا تلتئم في موسكو قريبا

المتحدث باسم السلطة القضائية : سيد امامي انتحر في السجن

المتحدث باسم السلطة القضائية : سيد امامي انتحر في السجن

الرئيس روحاني يصل الي الهند

الرئيس روحاني يصل الي الهند

قاسمی : لن نسمح للآخرین بتقویض قدراتنا الدفاعیة

ردا علي تصریحات الرئیس الفرنسی؛

قاسمی : لن نسمح للآخرین بتقویض قدراتنا الدفاعیة

ولايتي : لولا دعم المقاومة لكانت بغداد ودمشق وبيروت اليوم تحت سيطرة الدواعش

بمناسبة الذكري السنوية العاشرة لإستشهاد عماد مغنية؛

ولايتي : لولا دعم المقاومة لكانت بغداد ودمشق وبيروت اليوم تحت سيطرة الدواعش

موضوعات مرتبط