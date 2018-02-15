رئيس اللجنة النووية النيابية :قريبا سيتم انجاز التقرير الرابع حول تنفيذ الاتفاق النووي

وفي تصريح لمراسل 'ارنا' اليوم الخميس، اوضح ذوالنوري ان تقرير اللجنة النووية النيابية حول الاتفاق النووي سيتم انجازه وفقا للتقريرين السابع والثامن لوزارة الخارجية في هذا الخصوص.

ونوّه عضو اللجنة النووية في مجلس الشوري الاسلامي الي ان تقرير اللجنة الرابع حول تنفيذ الاتفاق النووي لم يتضمن اي برنامج لزيارة المنشئات النووية؛ مضيفا انه سيتم الاعلان عن ذلك في حال حسم القرار الخاص بزيارة المنشئات.

علما ان وزارة الخارجية سلّمت تقريرها الثامن بشأن 'تنفيذ الاتفاق النووي خلال 3 اشهر'، الي لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي، بتاريخ 17 يناير الماضي.

انتهي ** ح ع

