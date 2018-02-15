روحانی : التعاون فی مجال الترانزیت من اهم القضایا المدرجة علي سلم المحادثات فی الهند

جاءت تصریحات الرئیس روحانی هذه صباح الیوم الخمیس فی مطار مهراباد بطهران وقبیل مغادرته الي الهند.

و وصف رئیس الجمهوریة العلاقات بین ایران والهند بالعریقة والتاریخیة؛ مشیرا الي ان اللغة الفارسیة كانت تدرس علي نطاق واسع ولعدة قرون فی شبه القارة الهندیة وقد تحولت انذك الي اللغة الاكثر انتشارا فی هذه المنطقة.

وتطرق روحانی الي التعاون فی مجال الترانزیت لكونه یشكل من القضایا ذات الاهتمام المشترك بین الجمهوریة الاسلامیة والهند؛ مبینا ان نیودلهی تولی اهتماما الي منطقة جابهار (جنوب ایران) التی تصل هذا البلد بافغانستان واسیا الوسطي؛ ولافتا الي مذكرة التعاون التی وُقعت بین رؤساء الدول الثلاث ایران والهند وافغانستان فی هذا الاطار.

وفیما اشار الي تدشین مشروع تطویر 'میناء الشهید بهشتی' مؤخرا وبحضور مسؤولین من 17 بلد، قال الرئیس روحانی ان طهران تعمل علي تعزیز الطاقة الاستیعابیة وصولا الي 8.5 ملایین طن فی منطقة جابهار.

ولفت رئیس الجمهوریة فی تصریحه الصحفی صباح الیوم الخمیس، الي ان ایران تجمعهما هواجس مشتركة حیال القضایا الاقلیمیة وبما یشمل ظاهرة الارهاب مع الهند؛ مضیفا ان البلدین من الاعضاء البارزین فی حركة عدم الانحیاز؛ وقال انه ستجری محادثات بهذا الشأن خلال هذه الزیارة.

ونوّه روحانی الي ان زیارته للهند تضم مرحلتین؛ الاولي تكمن فی الجانب الثقافی والمتمثلة فی زیارة مدینة حیدر اباد حیث سیجری لقاءات مع المسلمین والعلماء الشیعة والسنة الي جانب الرعایا الایرانیین بما یشمل طلبة الجامعات، وایضا زیارته للمعالم التاریخیة فی هذا البلد.

وتابع، ان الجانب الثانی من الزیارة سیتم فی نیودلهی ویشمل القضایا السیاسیة والاقتصادیة بین البلدین؛ لافتا الي ان العلاقات الثنائیة تمرّ فی الاتجاه الصحیح.

وقال روحانی انه زیارته للهند تاتی بدعوة من رئیس الوزراء الهندی (ناریندا مودی) وفی ضوء زیارة الاخیر لطهران العام الماضی.

وفیما نوه الي الدور الهام لزیارة رئیس وزراء الهند فی تعزیز العلاقات بین طهران ونیودلهی، اعرب الرئیس الایرانی عن امله بان تشكل زیارته الحالیة للهند مكمّلا لزیارة المسؤول الهندی وان تبشر بمستقبل واعد علي صعید العلاقات مع بلدان المنطقة بما فیها الهند.

وقال روحانی انه سیلتقی خلال الزیارة برئیس الوزراء ورئیس الجمهوریة الهندیین، الي جانب مسؤولین كبار اخرین كما سیتم تبادل وثائق التعاون الرسمیة بین الجانبین؛ مردفا ان الزیارة تضم ایضا محادثات بین رجال اعمال البلدین.

واشار رئیس الجمهوریة الي انه سیتحدث للصحفیین الهندیین حول السیاسة الخارجیة فی ایران كما سیعقد لقاءات مع العلماء والمسلمین فی هذا البلد.

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