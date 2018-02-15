الرئیس روحانی یغادر الي الهند

طهران/15 شباط/فبرایر/إرنا- غادر رئیس الجمهوریة 'حجة الاسلام حسن روحانی' صباح الیوم الخمیس العاصمة طهران متوجها الي الهند یرافقه وفد رفیع المستوي ضم مساعد رئیس الجمهوریة للشؤون الإقتصادیة 'محمد نهاوندیان'، و وزیر الخارجیة 'محمد جواد ظریف'، و وزیر النفط 'بیجن نامدار زنغنة' و وزیر الطرق وبناء المدن 'عباس آخوندی'، و وزیر الصناعة والمناجم والتجارة 'محمد شریعتمداری'، الي جانب رئیس مكتب رئاسة الجمهوریة 'محمود واعظی'.

وتستغرق زیارة الرئیس روحانی الي الهند ثلاثة أیام، وهی تأتی فی ضوء زیارة رئیس الوزراء الهندی 'ناریندا مودی' الي ایران العام الماضی وبهدف تعزیز العلاقات الثنائیة بین طهران ونیودلهی.
وسیكون اللقاء بالعلماء المسلمین فی حیدر آباد وجنوب الهند وزیارة المراكز الثقافیة والدینیة وكذلك اللقاء مع الجالیة الإیرانیة والطلاب المقیمین فی الهند من أهم برامج الرئیس روحانی خلال هذه الزیارة فی حیدر آباد.
وسیتم الإستقبال الرسمی للرئیس روحانی بحضور كل من رئیس الجمهوریة، ورئیس الوزراء الهندیین صباح السبت القادم فی العاصمة الهندیة نیودلهی كما سیتم تبادل العدید من الوثائق ومذكرات التعاون بین عبر المحادثات المشتركة بین الوفدین رفیعی المستوي للبلدین.
إنتهی**أ م د/ح ع**



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ناریندا مودی

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الرئیس روحانی یغادر الي الهند

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