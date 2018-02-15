مقتل 17 شخصا فی حادث إطلاق نار بمدرسة فی فلوریدا

طهران / 15 شباط / فبرایر /ارنا-
اعلنت السلطات الأمریكیة، إن طالبا مسلحا یبلغ من العمر 19 عاما فتح النار، یوم الأربعاء، فی مدرسة ثانویة فی فلوریدا كان قد تم فصله منها فقتل 17 شخصا قبل أن تلقی الشرطة القبض علیه.

وذكرت 'سبوتنیك' ان الحادث وقع قبل قلیل من موعد الانصراف بمدرسة 'ستونمان دوجلاس' الثانویة فی فلوریدا علي بعد 60 كیلومترا شمالی میامی.
وقال قائد شرطة مقاطعة بروارد سكوت إسرائیل فی تصریحات صحفیة، إن المسلح یدعي نیكولاس كروز من موالید 1999 وكان تلمیذا بالمدرسة لكنه فصل لأسباب تتعلق بالانضباط لم یذكرها.
وقالت الشرطة، إن 12 شخصا قتلوا في مبني المدرسة و3 في الشارع وتوفي اثنان آخران في المستشفي. ولم تذكر عدد الجرحي، مشیرة إلي أن بعض الضحایا فی غرف العملیات.
والمدرسة التی وقعت فیها الحادثة تقع في مدینة باركلاند بولایة فلوریدا ویدرس بها حوالی 3 آلاف طالب تتراوح أعمارهم بین 14 و 18 عاما.
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مقتل 17 شخصا فی حادث إطلاق نار بمدرسة فی فلوریدا

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