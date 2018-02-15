شركة ایرانیة توقع مسودة اتفاق لتصدیر الالبان الي الاسواق الامیركیة

وفی تصریح ادلي به للصحفیین الاربعاء علي هامش تدشین 3 مشاریع انتاجیة للالبان واللحوم تابعة لشركة 'كالة' فی محافظة مازندران شمال ایران، قال، ان وحدات انتاج الالبان فی شركة 'كالة' تعد من الشركات الناجحة فی البلاد فی مجال الصادرات الي الدول الاخري وان التنمیة الكمیة والنوعیة لهذه الشركة ادت الي اكتساب الزبائن من مختلف اسواق العالم.

واكد بانه ینبغی ان نسمح للشركات الانتاجیة التصدیریة الكبري لتطرح نفسها كعلامات تجاریة معروفة علي مستوي المنطقة والعالم وان تتنافس مع الشركات الاجنبیة المماثلة لها.

وفی جانب اخر من حدیثه اشار الي منجزات ایران فی مختلف المجالات الصناعیة منها؛ بلوغ انتاج الصلب الخام 33 ملیون طن سنویا والنحاس نحو 450 الف طن ومختلف المشاریع البتروكیمیاویة.

كما لفت الي انه تم خلال احتفالات عشرة الفجر (1-11 شباط /فبرایر) ذكري انتصار الثورة الاسلامیة فی ایران تدشین 375 وحدة انتاجیة وصناعیة باستثمارات بلغت قیمتها 3 آلاف و 333 ملیار تومان (الدولار یعادل نحو 3700 تومان رسمیا).

انتهي ** 2342

