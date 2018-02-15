مسؤول: زیادة سلع الترانزیت عبر ایران بنسبة اكثر من 20 بالمائة

اسلام اباد / 15 شباط / فبرایر /ارنا-
اعلن رئیس الوفد الایرانی للاجتماع الاقلیمی التاسع للترانزیت والنقل فی الدول الاعضاء فی منظمة التعاون الاقلیمی 'ایكو' ، بان حجم سلع الترانزیت عبر ایران ازداد بنسبة اكثر من 20 بالمائة خلال الاشهر العشرة الاخیرة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضی.

وقال علی خانقائی مدیر عام دائرة الطرق والنقل الطرقی فی محافظة سیستان وبلوجستان (جنوب شرق ایران)، فی تصریح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' فی اسلام اباد، انه خلال فتة الاشهر العشرة الماضیة من العام الجاری (العام الایرانی بدا فی 21 اذار/مارس 2017)، تم ترانزیت اكثر من 8 ملایین طن من السلع الي سائر الدول ما یشیر الي زیادة بنسبة اكثر من 20 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضی.
واضاف، انه وفی ضوء الموقع الاستراتیجی والترانزیتی لایران فی المنطقة فبالامكان الاستفادة من الفرص والمیزات الكثیرة للترانزیت حیث ان الاستفادة المناسبة من هذه الفرص وتوظیف الاستثمارات اللازمة والدعایة الاعلامیة المتزامنة یمكنها ان تكون مؤثرة فی استثمار موقع ایران الجغرافی الممیز والفرید من نوعه.
وتابع، ان كیفیة استثمار هذه المیزات والفرص واقرار ارتباط النقل مع دول المنطقة یمكنه اداء دور بارز فی تسهیل التجارة بین اسیا واوروبا ودول المنطقة وتنمیة الترانزیت.
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مسؤول: زیادة سلع الترانزیت عبر ایران بنسبة اكثر من 20 بالمائة

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