سبوتنيك: روسيا سترفع جودة وقود محطة بوشهر النووية

موسكو / 15 شباط / فبراير /ارنا-
اعلنت روسيا بانها ستستخدم في محطة بوشهر النووية جنوب ايران وقودا من نوع 'TBC-2M' وهو اكثر جودة من الوقود السابق المستخدم في هذه المحطة.

وقال الكساندر يوسييف رئيس الشؤون الانتاجية في مصنع انتاج اجزاء الوقود النووي 'خيم كانسنترانت نوفسيبيريسك' التابع لشركة انتاج الوقود النووي 'تول' الروسية في تصريح له الاربعاء، ان الوقود النووي من نوع 'TBC-2M' يحظي بجودة اعلي وطول عمر اكبر.
واوردت وكالة انباء سبوتنيك نقلا يوسييف، ان مصنع 'خيم كانسنترانت نوفسيبيريسك' قام في العام 2017 بانتاج الوقود من نوع 'TBC-2M' لمحطة بوشهر النووية.
واضاف، ان المصنع انتج هذا النوع من الوقود للمرة الاخيرة لاستخدامه في مفاعل محطة بوشهر النووية.
وتابع، انه وفقا للبرنامج المحدد سيتم استخدام هذا النوع من الوقود في الوحدة الاولي من محطة بوشهر النووية وكودانكولام (الهند).
يذكر ان الوقود النووي 'TBC-2M' يعد الجيل الثاني للوقود النووي الروسي ويستخدم في المفاعلات النووية من نوع ''و.و.اي.ار-1000' وطول عمره اكبر من الوقود النووي 'TBC' ويرفع كذلك قدرة انتاج الطاقة للمفاعل.
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محطة بوشهر النووية

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سبوتنيك: روسيا سترفع جودة وقود محطة بوشهر النووية

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