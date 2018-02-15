قاسمي: الكيان الصهيوني يري استمرار حياته في تصعيد التوتر والمواجهات

طهران / 15 شباط / فبراير/ارنا-
اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، ان الكيان الصهيوني الاحتلالي والعدواني يري استمرار حياته اللامشروعة والمزيفة بانه يكمن في تصعيد التوتر والمواجهات في المنطقة.

وفي الرد علي موقف الحكومة الالمانية حول ما وصفته بدور ايران في تصعيد التوتر مع الكيان الصهيوني بعد اسقاط الطائرة المقاتلة الصهيونية من قبل سوريا، قال قاسمي، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بصفتها دولة تاريخية وعقلانية ومستقرة وعنصر استقرار، لا حاجة لها اساسا لتصعيد التوتر والمواجهة في المنطقة وان الكيان الصهيوني الاحتلالي والعدواني هو الذي يعرّض الامن والاستقرار والهدوء في المنطقة لخطر جاد ويجب ان يؤاخذ علي ذلك.
واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر ان الحكومة الشرعية في سوريا من حقها القانوني والمشروع الدفاع عن وحدة اراضيها وسيادتها الوطنية، وفي الوقت ذاته تفند (ايران) مزاعم دور بلادنا في هذا الحادث وتعتبرها بانها لا اساس لها.
واضاف قاسمي، ان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية ليست تصعيد التوتر في المنطقة لكنها تعتقد جازمة بانه علي المجتمع الدولي ودول العالم اتخاذ خطوة اساسية وواسعة بوجه الاحتلال والاعتداءات المتتالية والممارسات المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الكيان الصهيوني وان ترد بحزم وبما يناسب علي الاجراءات والدعاية الاعلامية الكاذبة والداعية للحرب لكيان يري استمرار حياته اللامشروعة والمزيفة في تصعيد التوتر والمواجهة في المنطقة.
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قاسمي: الكيان الصهيوني يري استمرار حياته في تصعيد التوتر والمواجهات

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