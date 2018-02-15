سفير الهند بالامم المتحدة: الرقي بالعلاقات مع ايران يخدم مصلحة الشعبين

نيويورك / 15 شباط / فبراير /ارنا-
اعتبر سفير الهند الدائم بمنظمة الامم المتحدة سيد اكبر الدين، التعاون بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية مفيدا للشعبين، معربا عن امله بالارتقاء بمستوي العلاقات الثانئية.

وفي تصريح ادلي به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء 'ارنا' الاربعاء قال السفير الهندي، ان هنالك تعاونا بين ايران والهند في الكثير من المجالات لان اقتصادينا مكمل احدهما للاخر.
واشار الي التعاون بين البلدين في اطار منظمة عدم الانحياز ودول الجنوب –جنوب، معربا عن امله بالمزيد من توطيد التعاون في جميع المجالات.
يذكر ان الرئيس روحاني سيبدا صباح اليوم الخميس زيارة الي الهند تستغرق 3 ايام تلبية لدعوة رسمية من رئيس وزراء الهند.
وسيتم التوقيع خلال الزيارة علي العديد من وثائق التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين في ختام اجتماع وفدي البلدين رفيعي المستوي.
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سفير الهند بالامم المتحدة: الرقي بالعلاقات مع ايران يخدم مصلحة الشعبين

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