هناك مجموعة حاولت رصد عدد من القواعد الصاروخیة تحث غطاء الانشطة البیئیة

وفیما نفي المزاعم بشأن 'انتهاج سیاسات تحمل طابعا امنیا حیال النشاطات البیئیة (فی البلاد)'، عزي جعفری دولت ابادی اسباب التأخر فی الافصاح عن المعلومات الخاصة بهذا الملف الي طبیعة الاجراءات الاجرامیة وتعارض الافصاح عنها مع مسار التقدم فی عملیة التحقیق والكشف عن باقی المتهمین.

واوضح المدعی العام فی طهران ان الشبكة التجسسیة هذه تمتلك معلومات سریة وعلیه فإن الافصاح عن هذه الكمیة من المعلومات ذات الصلة من جانب النیابة العامة جاء فی ضوء الزوبعة الاعلامیة التی اثاراها العدو فی الخارج وتناغم البعض معها.

وفی جانب اخر من تصریحاته، فند جعفری دولت ابادی صحة تصریحات احد نواب البرلمان الذی ادعي باعتقال مساعد رئیس احد المؤسسات الحكومیة.

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