المدعی العام فی طهران :

هناك مجموعة حاولت رصد عدد من القواعد الصاروخیة تحث غطاء الانشطة البیئیة

طهران / 14 شباط / فبرایر / ارنا – قال المدعی العام فی طهران 'عباس جعفری دولت ابادی' الیوم الاربعاء وفی معرض الاشارة الي تفاصیل ملف الاتهام الخاص بـ 'كاووس سید امامی' ان اعداء الثورة الاسلامیة یترصدون الفرص لتوظیف كافة الطاقات ضد الجمهوریة الاسلامیة؛ بما فیها الملف هذا حیث حاولت مجموعة ان ترصد عددا من القواعد الصاروخیة تحث غطاء الانشطة البیئیة.

وفیما نفي المزاعم بشأن 'انتهاج سیاسات تحمل طابعا امنیا حیال النشاطات البیئیة (فی البلاد)'، عزي جعفری دولت ابادی اسباب التأخر فی الافصاح عن المعلومات الخاصة بهذا الملف الي طبیعة الاجراءات الاجرامیة وتعارض الافصاح عنها مع مسار التقدم فی عملیة التحقیق والكشف عن باقی المتهمین.
واوضح المدعی العام فی طهران ان الشبكة التجسسیة هذه تمتلك معلومات سریة وعلیه فإن الافصاح عن هذه الكمیة من المعلومات ذات الصلة من جانب النیابة العامة جاء فی ضوء الزوبعة الاعلامیة التی اثاراها العدو فی الخارج وتناغم البعض معها.
وفی جانب اخر من تصریحاته، فند جعفری دولت ابادی صحة تصریحات احد نواب البرلمان الذی ادعي باعتقال مساعد رئیس احد المؤسسات الحكومیة.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سیاسی

المدعی العام فی طهران

القواعد الصاروخیة

تحث غطاء الانشطة البیئیة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

هناك مجموعة حاولت رصد عدد من القواعد الصاروخیة تحث غطاء الانشطة البیئیة

معظم المشاهدات

مؤتمر اعمار العراق .. والهّوة بين المطلوب والمتحقق

مؤتمر اعمار العراق .. والهّوة بين المطلوب والمتحقق

مسؤول كردي عراقي يؤكد دور ايران في ادارة الازمة بين اربيل وبغداد

مسؤول كردي عراقي يؤكد دور ايران في ادارة الازمة بين اربيل وبغداد

رئيس برلمان كردستان العراق يدعو الي تطوير العلاقات مع ايران

رئيس برلمان كردستان العراق يدعو الي تطوير العلاقات مع ايران

هناك مجموعة حاولت رصد عدد من القواعد الصاروخیة تحث غطاء الانشطة البیئیة

المدعی العام فی طهران :

هناك مجموعة حاولت رصد عدد من القواعد الصاروخیة تحث غطاء الانشطة البیئیة

إيران ستواصل تعاونها مع العراق حكومة وشعبا كما في السابق

إيران ستواصل تعاونها مع العراق حكومة وشعبا كما في السابق

أحدث الأخبار

مسؤول: زیادة سلع الترانزیت عبر ایران بنسبة اكثر من 20 بالمائة

مسؤول: زیادة سلع الترانزیت عبر ایران بنسبة اكثر من 20 بالمائة

سبوتنيك: روسيا سترفع جودة وقود محطة بوشهر النووية

سبوتنيك: روسيا سترفع جودة وقود محطة بوشهر النووية

قاسمي: الكيان الصهيوني يري استمرار حياته في تصعيد التوتر والمواجهات

قاسمي: الكيان الصهيوني يري استمرار حياته في تصعيد التوتر والمواجهات

سفير الهند بالامم المتحدة: الرقي بالعلاقات مع ايران يخدم مصلحة الشعبين

سفير الهند بالامم المتحدة: الرقي بالعلاقات مع ايران يخدم مصلحة الشعبين

سياسات واشنطن هي المصدر الاساس لعدم الاستقرار في الشرق الاوسط

ممثلية ايران بالامم المتحدة ترد علي مزاعم نيكي هايلي:

سياسات واشنطن هي المصدر الاساس لعدم الاستقرار في الشرق الاوسط

موضوعات مرتبط