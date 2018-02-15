اليابان تدعم اربعة مشاريع بيئية وانسانية في ايران بقيمة 5.3 ملايين دولار

واعلن المركز الاعلامي والثقافي للسفارة اليابانية في طهران ان مليون دولار من اجمالي هذا المبلغ سيقدم في اطار برنامج الامم المتحدة الانمائي (undp) من اجل مساعدة برنامج احياء بحيرة اروميه عن طريق المشاركة مع المجتمعات المحلية من خلال تنفيذ برنامج الزراعة المستديمة وحفظ التنوع البيئي (وحدة 5).

واضاف ان 3.1 مليون دولار من المبلغ الاجمالي تم تخصيصه في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بهدف دعم وتقديم المساعدة الانسانية لللاجئين الافغان في ايران كما تم تخصيص 500 الف دولار منها عن طريق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في اطار معايير وموازين الامم المتحدة ونهج مجموعة العمل المالي FATF.

وصرح ان 700 الف دولار من اجمالي هذا المبلغ سيقدم ايضا في اطار برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN–HABITAT) لتقييم معدات استجابة الزلزال الموجودة ومواجهة الخطرات متعددة الجوانب علي اساس الامكانيات الصحية الموجودة لدي ايران.

انتهي**2018 ** 1837

