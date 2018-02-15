مسوول اوروبي يلتقي وكيل وزارة الخارجية في طهران

طهران/14شباط/فبراير- التقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي ماك أليستر اليوم الاربعاء وكيل وزارة الخارجية الايرانية مرتضي سرمدي حيث تبادل الطرفان وجهات النظر بشان شتي جوانب العلاقات بين ايران والاتحاد الاوروبي.

وجدد المسوول الاوروبي خلال هذا اللقاء دعم الاتحاد الاوروبي لخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي).
ومن جانبه اعرب سرمدي خلال اللقاء عن تقديره لمواقف الاتحاد الاوروبي في تقديم الدعم للاتفاق النووي وقال ان هذا الدعم يجب ان ياخذ ابعادا ملموسة وفعلية اكثر في مواجهة الاطراف التي تحاول تقويض هذا الاتفاق.
واعتبر سرمدي سياسات ايران في المنطقة بانها مبنية علي مكافحة الارهاب وارساء الامن والاستقرار فيها.
واشار الي التطورات الجارية في اليمن موكدا ضرورة الدعم الجاد من قبل الاتحاد الاوروبي للشعب اليمني المظلوم في مواجهة الهجمات الواسعة التي يقوم بها المعتدون علي هذا البلد.
هذا ورحب أليستر وسرمدي خلال اللقاء بتعزيز العلاقات البرلمانية بين الطرفين.
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مسوول اوروبي يلتقي وكيل وزارة الخارجية في طهران

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