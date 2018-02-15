مسؤول في الاتحاد الاوروبي :

اوروبا تختلف مع ترامب في قضايا عديدة بما فيها معاهدة باريس وفلسطين

طهران / 14 شباط /فبراير / ارنا – قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية وحقوق الانسان في البرلمان الاوروبي 'مك اليستر' اليوم الاربعاء خلال اللقاء مع رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني، ان 'مشكلة السيد ترامب لا تقتصر عليكم والاتفاق النووي فحسب، وانما لدينا نحن خلافات حيال قضايا عديدة مع ترامب، بما فيها معاهدة باريس المناخية وفلسطين وقضايا اخري'.

واكد اليستر في هذا اللقاء، ترحيب اوروبا بتعزيز التبادل التجاري مع الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ منوها الي ان حجم السياح الاوروبيين في ايران ازداد بنسبة 6 اضعاف خلال مرحلة ما بعد الاتفاق النووي.
واردف قائلا، ان اوروبا ترحب كثيرا بنشاطات بنك الاستثمار الاوروبي (في ايران)؛ كما تدعم تعزيز التعاون الامني الثنائي بما يشمل مكافحة داعش.
وبحسب اليستر، 'فإن اوروبا تولي اهمية الي المنطقة وتتابع التطورات فيها، وهي تحمل رؤية دقيقة حيال اليمن وتدرك الظروف الانسانية المتأزمة في هذا البلد'؛ مصرحا : نحن لن نسمح بارسال السلاح الي القوات المتنازعة في اليمن.
ولفت المسؤول الاوروبي الي انه يراس في زيارته الحالية الي المنطقة وفدا يضم 11 عضوا بما يشمل 5 تيارات سياسية ويمثل 7 بلدان لدي البرلمان الاوروبي؛ مضيفا ان الوفد اجري زيارة لفترة يومين الي السعودية، وزار الكويت علي مدي يومين، كما قرر البقاء في ايران ليومين ايضا.
وتابع القول : نحن هنا لنستمع ونشاهد وصولا الي فهم القضايا ونعتبر ان الحوار يشكل حاجة ملحة.
وحول القضايا المصرفية اكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الاوروبي علي اجراء محادثات بين المجموعات البرلمانية الايرانية والاوروبية لاستعراض القضايا التخصصية والتقنية وصولا الي حلول مناسبة في هذا السياق.
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اوروبا تختلف مع ترامب

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اوروبا تختلف مع ترامب في قضايا عديدة بما فيها معاهدة باريس وفلسطين

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