المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية:

الاقتدار العلمي والفني والتقني مدرج علي جدول اعمال حرس الثورة الاسلامية

طهران/14شباط/فبراير- اعتبر المتحدث باسم قوات حرس الثورة الاسلامية العميد رمضان شريف الامن الدفاعي والعسكري بانه جزء من المهمة الذاتية لهذه القوات وقال ان قضية الاقتدار العلمي والفني والتقني مدرجة علي جدول اعمال قوات حرس الثورة الاسلامية.

وقال العميد شريف اليوم الاربعاء خلال زيارته لمعرض نماذج من التطور في جامعة الامام الحسين (ع) في طهران ان تعزيز القوة الفنية والتقنية لقوات حرس الثورة الاسلامية في شتي المجالات كان من افضل الاجراءات التي ادرجت علي جدول اعمال هذه القوات بالموازاة مع الاجراءات الميدانية والعملياتية في مختلف المجالات.
واضاف ان حرس الثورة الاسلامية لدية اليوم القوات البحرية والقوات الجوية -الفضائية والقوات البرية وهي قادرة علي تصميم خططها العملياتيه والادوات والمعدات والاجهزة التي بحاجة اليها وتوفيرها موكدا ان مواصلة هذه العملية وتحديثها بحاجة الي الدور الذي تتحمله المراكز العلمية الداعمة مثل جامعة الامام الحسين (ع) التابعة للحرس.
واعتبر هذا المعرض بانه يعرض ابداعات جديدة في المجالات التي بحاجة اليها قوات حرس الثورة الاسلامية وقال: اننا قد وصلنا الي مستوي جيد من المعرفة في مجال احتواء المياه واستخدام الطاقة الشمسية والاعمال التي يمكن ان تنتج راس المال والثروة للبلاد.
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سياسي

الاقتدار التقني

ايران

العميد رمضان شريف

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الاقتدار العلمي والفني والتقني مدرج علي جدول اعمال حرس الثورة الاسلامية

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