رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي يشيد بالأداء الجيد لإيران علي مستوي العلاقات الخارجية

طهران /14 شباط / فبراير- إرنا – أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي ماك أليستر إن البرلمان الإيراني لعب دوراً مهماً في تطوير العلاقات بين إيران والإتحاد الأوروبي مشيداً بالأداء الجيد لإيران علي مستوي العلاقات الخارجية.

وخلال لقائه بعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام علي أكبر ولايتي اليوم الأربعاء قال آليستر إن الوفد البرلماني الذي يرافقه يضم أعضاء من ألمانيا والنمسا واسبانيا ومن أحزاب كالحزب الليبرالي والديمقراطي.
ووصف ولايتي بأنه رجل دبلوماسي وخبير مشيراً إلي أن دور البرلمان الإيراني جيد ويعمل علي تحسين العلاقات بين إيران والإتحاد الأوروبي.
وأشار إلي أنه بحث مع المسؤولين الإيرانيين العلاقات الثنائية وإن بإمكاننا توقيع مذكرة تفاهم مع البرلمان الإيراني بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة في العالم.
وقال: لابد من الإشادة بإيران علي دبلوماسيتها الخارجية وإمتلاكها لمثل هذا البرلمان.
انتهي ** ا ح ** 1837



برچسب ها

سياسي

إيران

اوروبا

ولايتي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي يشيد بالأداء الجيد لإيران علي مستوي العلاقات الخارجية

معظم المشاهدات

مؤتمر اعمار العراق .. والهّوة بين المطلوب والمتحقق

مؤتمر اعمار العراق .. والهّوة بين المطلوب والمتحقق

مسؤول كردي عراقي يؤكد دور ايران في ادارة الازمة بين اربيل وبغداد

مسؤول كردي عراقي يؤكد دور ايران في ادارة الازمة بين اربيل وبغداد

رئيس برلمان كردستان العراق يدعو الي تطوير العلاقات مع ايران

رئيس برلمان كردستان العراق يدعو الي تطوير العلاقات مع ايران

هناك مجموعة حاولت رصد عدد من القواعد الصاروخیة تحث غطاء الانشطة البیئیة

المدعی العام فی طهران :

هناك مجموعة حاولت رصد عدد من القواعد الصاروخیة تحث غطاء الانشطة البیئیة

إيران ستواصل تعاونها مع العراق حكومة وشعبا كما في السابق

إيران ستواصل تعاونها مع العراق حكومة وشعبا كما في السابق

أحدث الأخبار

مسؤول: زیادة سلع الترانزیت عبر ایران بنسبة اكثر من 20 بالمائة

مسؤول: زیادة سلع الترانزیت عبر ایران بنسبة اكثر من 20 بالمائة

سبوتنيك: روسيا سترفع جودة وقود محطة بوشهر النووية

سبوتنيك: روسيا سترفع جودة وقود محطة بوشهر النووية

قاسمي: الكيان الصهيوني يري استمرار حياته في تصعيد التوتر والمواجهات

قاسمي: الكيان الصهيوني يري استمرار حياته في تصعيد التوتر والمواجهات

سفير الهند بالامم المتحدة: الرقي بالعلاقات مع ايران يخدم مصلحة الشعبين

سفير الهند بالامم المتحدة: الرقي بالعلاقات مع ايران يخدم مصلحة الشعبين

سياسات واشنطن هي المصدر الاساس لعدم الاستقرار في الشرق الاوسط

ممثلية ايران بالامم المتحدة ترد علي مزاعم نيكي هايلي:

سياسات واشنطن هي المصدر الاساس لعدم الاستقرار في الشرق الاوسط

موضوعات مرتبط