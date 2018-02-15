رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي يشيد بالأداء الجيد لإيران علي مستوي العلاقات الخارجية

وخلال لقائه بعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام علي أكبر ولايتي اليوم الأربعاء قال آليستر إن الوفد البرلماني الذي يرافقه يضم أعضاء من ألمانيا والنمسا واسبانيا ومن أحزاب كالحزب الليبرالي والديمقراطي.

ووصف ولايتي بأنه رجل دبلوماسي وخبير مشيراً إلي أن دور البرلمان الإيراني جيد ويعمل علي تحسين العلاقات بين إيران والإتحاد الأوروبي.

وأشار إلي أنه بحث مع المسؤولين الإيرانيين العلاقات الثنائية وإن بإمكاننا توقيع مذكرة تفاهم مع البرلمان الإيراني بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة في العالم.

وقال: لابد من الإشادة بإيران علي دبلوماسيتها الخارجية وإمتلاكها لمثل هذا البرلمان.

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