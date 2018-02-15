خلال إجتماعه بنظيره الروسي؛

عراقجي: الخطوات غير المسؤولة للولايات المتحدة تجاه إلتزاماتها الدولية مرفوضة

طهران /14 شباط / فبراير- إرنا – أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي إن إيران تعتبر الخطوات غير المسؤولة والمدمرة للولايات المتحدة تجاه إلتزاماتها الدولية مرفوضة.

وخلال لقائه مساعد وزير الخارجية الروسي 'سيرغي لافروف' اليوم الأربعاء بحث عراقجي آخر التطورات المتعلقة بالإتفاق النووي والقضايا الدولية.
وشرح عراقجي خلال اللقاء مواقف إيران بخصوص الإتفاق النووي مشدداً علي عزم إيران علي المحافظة علي حقوقها الكاملة.
وشرح أيضاً مواقف إيران تجاه التطورات الإقليمية والدولية مشدداً علي أهمية التباحث بين إيران وروسيا.
من جانبه شدد مساعد وزير الخارجية الروسي 'سيرغي ريابكوف' علي أهمية التشاور بين إيران وروسيا مشيداً بمواقف إيران وإلتزامها بتعهداتها في إطار الإتفاق النووي.
وأكد علي ضرورة أن لاتقوم أي دولة بزعزعة القوانين الدولية والدبلوماسية وفقاً لأراء ومواقف أحادية.
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عراقجي: الخطوات غير المسؤولة للولايات المتحدة تجاه إلتزاماتها الدولية مرفوضة

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