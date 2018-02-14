ظريف يلتقي حيدر العبادي

طهران/14 شباط/فبراير/إرنا- إلتقي وزير الخارجية الإيراني 'محمد جواد ظريف' رئيس الوزراء العراقي 'حيدر العبادي' اليوم الأربعاء علي هامش 'مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق' وبحث معه المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

ووصف العبادي دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكافحة الإرهاب وتحرير الأراضي العراقية من وطأة الإرهابيين بـ'الملحوظ جدا' مشيدا بمساهمة الشركات الإيرانية في عمليات إعادة إعمار العراق وتنفيذ المشاريع العمرانية.
من جانبه، أكد ظريف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما كانت جنبا ال جنب العراق حكومة وشعبا في مكافحة الإرهابيين، ستكون الي جانبه في مرحلة إعادة الإعمار وإنها لن تبخل بأي مساهمة وتقديم أي مساعدة للحكومة العراقية معتبرا العراق شريكا سياسيا وإقتصاديا هاما لإيران.
وأضاف في ذات السياق، انه 'نظرا لرغبة الشعب والمؤسسات الإقتصادية والتجارية الإيرانية بالحضور في العراق نحن نأمل في النهوض الملحوظ بحجم العلاقات الثنائية للبلدين لا سيما في المجالات الإقتصادية والتجارية'.
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ظريف يلتقي حيدر العبادي

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