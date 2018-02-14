وكيل لجنة إعادة إعمار العتبات المقدسة: أعداد زوار الأربعين سترتفع خلال العام القادم

وخلال لقائه محافظ إيلام (جنوب غرب) اليوم الأربعاء اعتبر شوشتري إن زيادة أعداد الزوار هي أمر طبيعي وتحدث كل عام مشدداً علي ضرورة الإستعداد وتقديم الخدمات في هذا المجال.

وحول متابعة إفتتاح منفذ خسروي الحدودي في محافظة كرمانشاه لتقليل الضغط علي منفذ مهران قال شوشتري إنه ونظراً للأوضاع الحساسة في العراق فإنه لم يتم إفتتاح هذا المنفذ الحدودي ولذا ينبغي أن يتم تعزيز منفذ مهران بمزيد من الإمكانيات.

ووصف عملية إقامة مراسم الأربعين هذا العام بأنها كانت جيدة مشيراً إلي إنه ونظراً للترتيبات التي جرت لإقامة مراسم الأربعين هذا العام في إيران والعراق فإن المناسبة ستكون أفضل هذا العام.

وأشار إلي أن لجنة إعادة إعمار العتبات المقدسة تعمل بالإعتماد علي المساعدات الشعبية والنذور التي يقدمها الخيرون لافتاً إلي أنه تم القيام بالكثير من المشاريع في هذا المجال.

وأشار إلي أنه ومن خلال النذور المقدمة تم تغطية العديد من المشاريع في كربلاء والنجف والكاظمية وسامراء.

من جانبه أشار محافظ كرمانشاه قاسم سليماني دشتكي إلي ضرورة إقامة مطار ومهبط للطائرات في مدينة مهران الحدودية نظراً للأعداد الكبيرة من الزوار.

وقال: خلال العامين 2011 و2012 عبر منفذ مهران الحدودي نحو 50 ألف زائر لكن هذه السنة ورغم وجود منافذ أخري في محافظة خوزستان فقد عبر الحدو أكثر من مليون زائر.

يذكر إنه يقوم نحو 6 آلاف زائر بصورة متوسطة بالعبور يومياً من منفذ مهران إلي المدن المقدسة في كربلاء ونجف حيث تتضاعف هذه الأعداد بصورة كبيرة خلال المناسبات المهمة مثل مراسم الأربعين الحسيني حيث سجلت الإحصائيات عبور 180 ألف زائر في يوم واحد.

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