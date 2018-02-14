ندوة ثلاثية بين ايران وتركيا وباكستان لدراسة تطورات المنطقة

انقرة/14شباط/فبراير- ارنا - عقدت الندوة الثلاثية الاولي بين مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية الايرانية ومركز دراسات السياسات الاقتصادية الاستراتيجية (تاسام) ومجلس كراتشي للعلاقات الخارجية في مدينة اسطنبول بتركيا.

وتمت خلال الندوة دراسة مستجدات الاوضاع في المنطقة في مجال طريق الحرير وفرص التعاون بين ايران وتركيا وباكستان اضافة الي السياسات الخارجية للادارة الاميركية ازاء هذه الدول ومحاولات واشنطن لاضعاف هذه القوي الاقليمية الثلاث.
وبحث اصحاب الروي والخبراء في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية خلال هذه الندوة سبل التعاون بين ايران وتركيا وباكستان لمواجهة المخططات الاميركية.
وكانت خطة 'تاسيس مركز دراسات الارهاب' من المواضيع الاخري التي تمت دراستها في الندوة.
واتخذ القرار في الندوه لعقد ندوة اخري بمشاركة مراكز دراسات صينية.
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ندوة ثلاثية بين ايران وتركيا وباكستان لدراسة تطورات المنطقة

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