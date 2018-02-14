الدبلوماسية المائية قادرة علي حل النزاعات حول الاحواض المائية المشتركة

واشارت السيدة خانيها الي ان موضوعي السياسة والمياه في المنطقة متعلقان ببعضهما الآخر؛ مضيفة انه مع وجود الاحواض المائية المشتركة في معظم الدول فإن متابعة الدبلوماسية المائية ستحدّ من التوترات والنزاعات التي تنجم عن هذه الاحواض.

ولفتت المسؤولة في المؤسسة الجيوسياسية الايرانية الي انه نظرا للموقع الجغرافي لبلدان منطقة غرب اسيا بما فيها ايران التي تقع علي الحزام الجاف للكرة الارضية، ونظرا للتحديات الراهنة بما يشمل النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والتغيّر البيئي التي زادت من رقعة الجفاف داخل المنطقة، فإنه بات من الضروري علي كافة البلدان الاقليمية انتهاج الدبلوماسية المائية وتظافر الجهود واجراء محادثات بناءة فيما بينها لحل مشاكل الاحواض المائية المشتركة.

انتهي ** ح ع

