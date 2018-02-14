قريبا افتتاح طريق ترانزيت كابول – طهران – اسطنبول

اسلام اباد /14 شباط /فبراير/ ارنا- قال مديرعام مكتب الترانزيت والشحن في وزارة التجارة والصناعة الافغانية اليوم الاربعاء انه بموافقة الاعضاء في منظمة الايكو سيتم قريبا افتتاح طريق ترانزيت كابول – طهران – اسطنبول.

واضاف 'سيديحيي اخلاقي' في تصريح لمراسل وكالة انباء الجمهورية الاسلامية(ارنا) في الاجتماع الثامن والعشرين للجنة التخطيط التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي (الايكو) المنعقد في باكستان انه تمت الموافقة علي انشاء طريق ترانزيت كابول – طهران – اسطنبول .
واكد ' اخلاقي' علي اهمية التعاون الاقليمي في مجال الترانزيت قائلا اذا ازدهر هذا المجال فان التجارة والتبادلات الاقتصادية ستزدهر في الدول الاقليمية والدول الاعضاء في منظمة الايكو .
وتأسست منظمة الايكو في العام 1964 وتضم كلا من ايران و باكستان و تركيا و افغانستان وجمهورية اذربيجان وكازاخستان وتركمنستان وقرقيزيا وازبكستان و طاجيكستان.
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اقتصاد

الترانزيت

الايكو

التعاون الاقليمي

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قريبا افتتاح طريق ترانزيت كابول – طهران – اسطنبول

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