الملتقي الدولي للعلوم الزراعية والأعشاب الطبية والطب الشعبي في مدينة مشهد

وقال رئيس الملتقي محمد علي داوريار خلال كلمة له في الملتقي: إنّ الهاجس الذي تطرق اليه هذا الملتقي هو خطر العودة إلي إستهلاك المصادر الطبيعية وقضية الإهتمام بالمياه.

وأعرب محمد علي داوريار عن أمله في نجاح المؤتمر والمؤسسات ذات الصلة بمتابعة سياسة تنمية إنتاج الإنتاجات الزراعية الطبية في البلاد.

علماً بأنّ الملتقي إستقبل 570 مقالاً تم القبول ب380 منها إضافة إلي مشاركة صيدلانيين وأطباء فيه بلغ عددهم ال 230 مدعواً من 23 جامعة ومؤسسة علمية وبتواجد ممثلين عن 10 مجلات علمية بحيث تم إعتباره نموذجاً رائعاً للتعاون بين قطاع الصناعة والجامعات يهدف الي مناقشة التجارة الدولية واستقطاب أسواق مؤهلة لتصدير الأعشاب الطبية وفق معايير جودة دولية.

إنتهي** ع ج** 1837

